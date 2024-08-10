Алаудинов пообещал поставить на колени иностранных наемников под Курском

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Также Алаудинов призвал молиться всю Россию за победу Фото:

Все иностранные наемники в составе ВСУ, атаковавшие Курскую область, будут ползать на коленях. Об этом заявил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов.

«Каждый из вас получит по заслугам и каждая страна, которая принимала участие вот в этом канале сатанистов, тоже получит по заслугам. Вы еще будете ползать на коленях перед Россией, вымаливая прощение за то, что вы сделали», — дополнил Алаудинов в видео сообщении в telegram-канале спецназа.

Также командир спецназа «Ахмат» призвал молиться всю Россию за победу. Чтобы каждый молился, как умеет.

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Все иностранные наемники в составе ВСУ, атаковавшие Курскую область, будут ползать на коленях. Об этом заявил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов. «Каждый из вас получит по заслугам и каждая страна, которая принимала участие вот в этом канале сатанистов, тоже получит по заслугам. Вы еще будете ползать на коленях перед Россией, вымаливая прощение за то, что вы сделали», — дополнил Алаудинов в видео сообщении в telegram-канале спецназа. Также командир спецназа «Ахмат» призвал молиться всю Россию за победу. Чтобы каждый молился, как умеет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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