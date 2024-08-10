Алаудинов пообещал поставить на колени иностранных наемников под Курском

10 августа 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Также Алаудинов призвал молиться всю Россию за победу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Все иностранные наемники в составе ВСУ, атаковавшие Курскую область, будут ползать на коленях. Об этом заявил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов. «Каждый из вас получит по заслугам и каждая страна, которая принимала участие вот в этом канале сатанистов, тоже получит по заслугам. Вы еще будете ползать на коленях перед Россией, вымаливая прощение за то, что вы сделали», — дополнил Алаудинов в видео сообщении в telegram-канале спецназа. Также командир спецназа «Ахмат» призвал молиться всю Россию за победу. Чтобы каждый молился, как умеет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все иностранные наемники в составе ВСУ, атаковавшие Курскую область, будут ползать на коленях. Об этом заявил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов. «Каждый из вас получит по заслугам и каждая страна, которая принимала участие вот в этом канале сатанистов, тоже получит по заслугам. Вы еще будете ползать на коленях перед Россией, вымаливая прощение за то, что вы сделали», — дополнил Алаудинов в видео сообщении в telegram-канале спецназа. Также командир спецназа «Ахмат» призвал молиться всю Россию за победу. Чтобы каждый молился, как умеет.