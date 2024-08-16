Российский комбат: характер боевых действий за два года значительно изменился

Характер боевых действий на СВО с 2022 года радикальной изменился. Об этом сообщил командир подразделения БАРС-23 «Орел» Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный.
«Если в начале в нашем подразделении было только два дрона, то сейчас с обеих сторон есть разные виды БПЛА — и FPV, и коптеры со сбросами, и „крылья“ для разведки. Уже появляются и наземные дроны», — сказал Сосонный в разговоре с РИА Новости.
Он также рассказал о скором получении новой техники подразделением — эвакуационного робота с манипулятором, который будет спасать раненых с поля боя. По его словам, это становится особенно актуальным из-за высоких рисков потери людей при эвакуации из-за применения противником дронов.
Ранее Алексей Сосонный сообщил, что украинские операторы беспилотников применяют самодельные взрывные устройства для дронов. Образец такого устройства был обнаружен подразделением случайно.
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