Российский комбат: характер боевых действий за два года значительно изменился

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С начала СВО манера боевых действий с обеих сторон изменилась, заявил Алексей Сосонный
С начала СВО манера боевых действий с обеих сторон изменилась, заявил Алексей Сосонный Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Характер боевых действий на СВО с 2022 года радикальной изменился. Об этом сообщил командир подразделения БАРС-23 «Орел» Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный.

«Если в начале в нашем подразделении было только два дрона, то сейчас с обеих сторон есть разные виды БПЛА — и FPV, и коптеры со сбросами, и „крылья“ для разведки. Уже появляются и наземные дроны», — сказал Сосонный в разговоре с РИА Новости.

Он также рассказал о скором получении новой техники подразделением — эвакуационного робота с манипулятором, который будет спасать раненых с поля боя. По его словам, это становится особенно актуальным из-за высоких рисков потери людей при эвакуации из-за применения противником дронов.

Ранее Алексей Сосонный сообщил, что украинские операторы беспилотников применяют самодельные взрывные устройства для дронов. Образец такого устройства был обнаружен подразделением случайно.

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Характер боевых действий на СВО с 2022 года радикальной изменился. Об этом сообщил командир подразделения БАРС-23 «Орел» Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный. «Если в начале в нашем подразделении было только два дрона, то сейчас с обеих сторон есть разные виды БПЛА — и FPV, и коптеры со сбросами, и „крылья“ для разведки. Уже появляются и наземные дроны», — сказал Сосонный в разговоре с РИА Новости. Он также рассказал о скором получении новой техники подразделением — эвакуационного робота с манипулятором, который будет спасать раненых с поля боя. По его словам, это становится особенно актуальным из-за высоких рисков потери людей при эвакуации из-за применения противником дронов. Ранее Алексей Сосонный сообщил, что украинские операторы беспилотников применяют самодельные взрывные устройства для дронов. Образец такого устройства был обнаружен подразделением случайно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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