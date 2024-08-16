Комбат показал самодельный боеприпас ВСУ

Украинские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) применяют самодельные взрывные устройства (СВУ) для дронов. Об этом сообщил командир подразделения БАРС-23 «Орел» Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный.
«Они начиняются пластидом, и при разрыве металлические части разлетаются. При этом каждый из нескольких сотен зубцов выступает как поражающий элемент», — отметил Сосонный, демонстрируя одно из таких устройств корреспонденту РИА Новости.
По словам командира, образец СВУ для дрона был обнаружен случайно. Украинский БПЛА запутался в ветвях дерева и не смог совершить взрыв.
Ранее в России разработали новый ударный дрон «Ночная ведьма» по аналогии с украинской «Бабой-Ягой». Беспилотник предназначен для выполнения боевых задач и транспортировки грузов.
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