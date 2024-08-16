Комбат показал самодельный боеприпас ВСУ

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Образец самодельного взрывного устройства ВСУ был обнаружен случайно (фото из архива)
Образец самодельного взрывного устройства ВСУ был обнаружен случайно (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) применяют самодельные взрывные устройства (СВУ) для дронов. Об этом сообщил командир подразделения БАРС-23 «Орел» Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный.

«Они начиняются пластидом, и при разрыве металлические части разлетаются. При этом каждый из нескольких сотен зубцов выступает как поражающий элемент», — отметил Сосонный, демонстрируя одно из таких устройств корреспонденту РИА Новости.

По словам командира, образец СВУ для дрона был обнаружен случайно. Украинский БПЛА запутался в ветвях дерева и не смог совершить взрыв.

Ранее в России разработали новый ударный дрон «Ночная ведьма» по аналогии с украинской «Бабой-Ягой». Беспилотник предназначен для выполнения боевых задач и транспортировки грузов.

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Украинские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) применяют самодельные взрывные устройства (СВУ) для дронов. Об этом сообщил командир подразделения БАРС-23 «Орел» Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный. «Они начиняются пластидом, и при разрыве металлические части разлетаются. При этом каждый из нескольких сотен зубцов выступает как поражающий элемент», — отметил Сосонный, демонстрируя одно из таких устройств корреспонденту РИА Новости. По словам командира, образец СВУ для дрона был обнаружен случайно. Украинский БПЛА запутался в ветвях дерева и не смог совершить взрыв. Ранее в России разработали новый ударный дрон «Ночная ведьма» по аналогии с украинской «Бабой-Ягой». Беспилотник предназначен для выполнения боевых задач и транспортировки грузов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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