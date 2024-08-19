Гонконгская компания хочет прекратить охрану товарного знака Nokia в РФ

20 августа 2024 в 04:32 Размер текста - 17 +

За последние четыре месяца Multigoods Production Limited подала уже 11 подобных исков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания из Гонконга Multigoods Production Limited подала в суд на финского производителя телеком-оборудования Nokia. Компания требует прекратить охрану товарного знака в РФ, говорится в картотеке арбитражных дел. «Гонконгская Multigoods Production Limited, которая производит электронику под брендом Supra и Orion, подала в российский суд по интеллектуальным правам иск к финскому производителю телеком-оборудования Nokia. Multigoods Production Limited требует прекратить охрану его товарного знака в РФ», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на данные, обнаруженные в картотеке арбитражных дел. Компания подала иск еще 12 июля, но пока он оставлен без движение по формальным причинам. За последние четыре месяца Multigoods Production Limited подала уже 11 подобных исков, в том числе к Amazon, Hugo Boss, Akai. Одной из целью снятия охраны товарного знака может быть перепродажа брендов другим организациям, полагают юристы. Nokia Corporation официально прекратила свою деятельность в России в 2022 году. Телекоммуникационное оборудование, в частности, базовые станции, эксплуатируются в РФ до сих пор. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал распоряжение, разрешающее компании «Рестрим» выкупить 49-процентную долю производителя телеком-оборудования Nokia в фирме «РТК — сетевые технологии». Решение было принято в связи с применениями специальных экономических мер из-за недружественных действий некоторых иностранных государств, говорится в документе пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания из Гонконга Multigoods Production Limited подала в суд на финского производителя телеком-оборудования Nokia. Компания требует прекратить охрану товарного знака в РФ, говорится в картотеке арбитражных дел. «Гонконгская Multigoods Production Limited, которая производит электронику под брендом Supra и Orion, подала в российский суд по интеллектуальным правам иск к финскому производителю телеком-оборудования Nokia. Multigoods Production Limited требует прекратить охрану его товарного знака в РФ», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные, обнаруженные в картотеке арбитражных дел. Компания подала иск еще 12 июля, но пока он оставлен без движение по формальным причинам. За последние четыре месяца Multigoods Production Limited подала уже 11 подобных исков, в том числе к Amazon, Hugo Boss, Akai. Одной из целью снятия охраны товарного знака может быть перепродажа брендов другим организациям, полагают юристы. Nokia Corporation официально прекратила свою деятельность в России в 2022 году. Телекоммуникационное оборудование, в частности, базовые станции, эксплуатируются в РФ до сих пор. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал распоряжение, разрешающее компании «Рестрим» выкупить 49-процентную долю производителя телеком-оборудования Nokia в фирме «РТК — сетевые технологии». Решение было принято в связи с применениями специальных экономических мер из-за недружественных действий некоторых иностранных государств, говорится в документе пишет «Национальная служба новостей».