Кудрявцева показала Долиной, как правильно общаться с мошенниками. Видео

Кудрявцева: мошенников надо сразу посылать и не церемониться
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Телеведущая Лера Кудрявцева посоветовала быть очень аккуратными и осторожными, чтобы не попасться на уловки мошенников
Телеведущая Лера Кудрявцева посоветовала быть очень аккуратными и осторожными, чтобы не попасться на уловки мошенников Фото:

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что не церемонится с мошенниками и сразу посылает их. Она рассказала об этом после того, как певицу Ларису Долину обманом заставили продать квартиру в центре Москвы и отдать злоумышленникам 100 миллионов рублей. 

«Да я **** [далеко, — прим. URA.RU] всех посылаю сразу и все. Я не церемонюсь <...> Надо быть просто очень аккуратными и осторожными», — сообщила Лера Кудрявцева в интервью «Пятому каналу». Но она также добавила, что в случае с Долиной, мошенники использовали, судя по всему, очень сложную схему, которую раскрыть было бы очень затруднительно. 

Ранее стало известно, что Долина стала жертвой украинских злоумышленников и сейчас пребывает в состоянии шока и избегает общения с окружающими на мероприятиях. «Лариса Александровна не понимает, как это вообще могло произойти. Потому что она настолько профессиональный, мудрый человек», — рассказал концертный директор певицы Сергей Дворцов.

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Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что не церемонится с мошенниками и сразу посылает их. Она рассказала об этом после того, как певицу Ларису Долину обманом заставили продать квартиру в центре Москвы и отдать злоумышленникам 100 миллионов рублей.  «Да я **** [далеко, — прим. URA.RU] всех посылаю сразу и все. Я не церемонюсь <...> Надо быть просто очень аккуратными и осторожными», — сообщила Лера Кудрявцева в интервью «Пятому каналу». Но она также добавила, что в случае с Долиной, мошенники использовали, судя по всему, очень сложную схему, которую раскрыть было бы очень затруднительно.  Ранее стало известно, что Долина стала жертвой украинских злоумышленников и сейчас пребывает в состоянии шока и избегает общения с окружающими на мероприятиях. «Лариса Александровна не понимает, как это вообще могло произойти. Потому что она настолько профессиональный, мудрый человек», — рассказал концертный директор певицы Сергей Дворцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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