Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что не церемонится с мошенниками и сразу посылает их. Она рассказала об этом после того, как певицу Ларису Долину обманом заставили продать квартиру в центре Москвы и отдать злоумышленникам 100 миллионов рублей.
«Да я **** [далеко, — прим. URA.RU] всех посылаю сразу и все. Я не церемонюсь <...> Надо быть просто очень аккуратными и осторожными», — сообщила Лера Кудрявцева в интервью «Пятому каналу». Но она также добавила, что в случае с Долиной, мошенники использовали, судя по всему, очень сложную схему, которую раскрыть было бы очень затруднительно.
Ранее стало известно, что Долина стала жертвой украинских злоумышленников и сейчас пребывает в состоянии шока и избегает общения с окружающими на мероприятиях. «Лариса Александровна не понимает, как это вообще могло произойти. Потому что она настолько профессиональный, мудрый человек», — рассказал концертный директор певицы Сергей Дворцов.
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