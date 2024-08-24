NYT: США пытались защитить ВСУ при помощи спутников во время вторжения в Россию

24 августа 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Спутниковые снимки предоставлялись для отслеживания российских подкреплений Фото: Министерство обороны Великобритании В первые дни после начала вторжения ВСУ под Курском США и Великобритания активно поддерживали Украину, предоставляя ей спутниковые снимки и разведывательные данные о российском регионе, чтобы защитить ВСУ. Об этом сообщили два американских чиновника на условиях анонимности. «В течение нескольких дней после наступления Соединенные Штаты и Великобритания предоставляли Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области. Не для того, чтобы помочь Украине продвинуться вглубь России, а для того, чтобы позволить ее командирам лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину», — передает газета The New York Times слова источников. Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Число пострадавших от атаки выросло до 201 человека, из которых 10 — дети. Чиновники из США начали переживать за украинских военных и пути их снабжения после нападения на Курскую область. Также они выразили озабоченность из-за неясности целей нападения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первые дни после начала вторжения ВСУ под Курском США и Великобритания активно поддерживали Украину, предоставляя ей спутниковые снимки и разведывательные данные о российском регионе, чтобы защитить ВСУ. Об этом сообщили два американских чиновника на условиях анонимности. «В течение нескольких дней после наступления Соединенные Штаты и Великобритания предоставляли Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области. Не для того, чтобы помочь Украине продвинуться вглубь России, а для того, чтобы позволить ее командирам лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину», — передает газета The New York Times слова источников. Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Число пострадавших от атаки выросло до 201 человека, из которых 10 — дети. Чиновники из США начали переживать за украинских военных и пути их снабжения после нападения на Курскую область. Также они выразили озабоченность из-за неясности целей нападения.