NYT: США пытались защитить ВСУ при помощи спутников во время вторжения в Россию

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
Спутниковые снимки предоставлялись для отслеживания российских подкреплений Фото:

В первые дни после начала вторжения ВСУ под Курском США и Великобритания активно поддерживали Украину, предоставляя ей спутниковые снимки и разведывательные данные о российском регионе, чтобы защитить ВСУ. Об этом сообщили два американских чиновника на условиях анонимности.

«В течение нескольких дней после наступления Соединенные Штаты и Великобритания предоставляли Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области. Не для того, чтобы помочь Украине продвинуться вглубь России, а для того, чтобы позволить ее командирам лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину», — передает газета The New York Times слова источников.

Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Число пострадавших от атаки выросло до 201 человека, из которых 10 — дети. Чиновники из США начали переживать за украинских военных и пути их снабжения после нападения на Курскую область. Также они выразили озабоченность из-за неясности целей нападения.

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В первые дни после начала вторжения ВСУ под Курском США и Великобритания активно поддерживали Украину, предоставляя ей спутниковые снимки и разведывательные данные о российском регионе, чтобы защитить ВСУ. Об этом сообщили два американских чиновника на условиях анонимности. «В течение нескольких дней после наступления Соединенные Штаты и Великобритания предоставляли Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области. Не для того, чтобы помочь Украине продвинуться вглубь России, а для того, чтобы позволить ее командирам лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину», — передает газета The New York Times слова источников. Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Число пострадавших от атаки выросло до 201 человека, из которых 10 — дети. Чиновники из США начали переживать за украинских военных и пути их снабжения после нападения на Курскую область. Также они выразили озабоченность из-за неясности целей нападения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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