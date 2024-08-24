24 августа 2024

Жириновский предупреждал Павла Дурова о том, что Запад его не примет

© Служба новостей «URA.RU»
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Жириновский отправлял Дурову видеообращение
Жириновский отправлял Дурову видеообращение Фото:

Политик Владимир Жириновский призывал предпринимателя из России Павла Дурова вернуться на Родину, поскольку «чужая земля его не примет». Об этом бывший глава ЛДПР заявил в видеообращении по случаю дня рождения основателя Telegram. О словах Жириновского вспомнил депутат Госдумы от его партии Владимир Сипягин.

«Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь на Родине и интереснее, и веселее, и мы все чувствуем себя большой теплой семьей. Тебя ждут родные берега!» — обратился Жириновский к Дурову в специальном видеопослании в 2018 году. Видео опубликовал Сипягин в своем telegram-канале.

Вечером 24 августа стало известно о задержании Дурова во Франции. Власти страны выдали ордер на его арест. Гражданину четырех государств могут быть предъявлены обвинения в терроризме, мошенничестве, наркотрафике. Что известно к этому часу — в сюжете URA.RU.

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Политик Владимир Жириновский призывал предпринимателя из России Павла Дурова вернуться на Родину, поскольку «чужая земля его не примет». Об этом бывший глава ЛДПР заявил в видеообращении по случаю дня рождения основателя Telegram. О словах Жириновского вспомнил депутат Госдумы от его партии Владимир Сипягин. «Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь на Родине и интереснее, и веселее, и мы все чувствуем себя большой теплой семьей. Тебя ждут родные берега!» — обратился Жириновский к Дурову в специальном видеопослании в 2018 году. Видео опубликовал Сипягин в своем telegram-канале. Вечером 24 августа стало известно о задержании Дурова во Франции. Власти страны выдали ордер на его арест. Гражданину четырех государств могут быть предъявлены обвинения в терроризме, мошенничестве, наркотрафике. Что известно к этому часу — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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