Жириновский предупреждал Павла Дурова о том, что Запад его не примет

Политик Владимир Жириновский призывал предпринимателя из России Павла Дурова вернуться на Родину, поскольку «чужая земля его не примет». Об этом бывший глава ЛДПР заявил в видеообращении по случаю дня рождения основателя Telegram. О словах Жириновского вспомнил депутат Госдумы от его партии Владимир Сипягин.
«Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь на Родине и интереснее, и веселее, и мы все чувствуем себя большой теплой семьей. Тебя ждут родные берега!» — обратился Жириновский к Дурову в специальном видеопослании в 2018 году. Видео опубликовал Сипягин в своем telegram-канале.
Вечером 24 августа стало известно о задержании Дурова во Франции. Власти страны выдали ордер на его арест. Гражданину четырех государств могут быть предъявлены обвинения в терроризме, мошенничестве, наркотрафике. Что известно к этому часу — в сюжете URA.RU.
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