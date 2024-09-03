Диетолог перечислила самые эффективные продукты для похудения

Врач Габдулхакова посоветовала есть квашеную капусту для похудения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клетчатка, присутствующая в овощах, помогает выведению токсинов из организма, заявила Абдулхакова
Клетчатка, присутствующая в овощах, помогает выведению токсинов из организма, заявила Абдулхакова Фото:

Врач-диетолог Лариса Габдулхакова поделилась своими рекомендациями по продуктам, способствующим снижению веса, и особое внимание уделила квашеной капусте. Она отметила, что этот продукт является не только полезным, но и одним из самых эффективных вариантов для достижения целей похудения.

«В первую очередь это ферментированные, квашеные овощи, которые содержат матабиотики», — передает слова Габдулхаковой «Известия». Эксперт отметила, что ферментированные и квашеные овощи богаты пробиотиками и клетчаткой, что способствует улучшению здоровья и когнитивных функций.

На втором месте по полезности — клетчатка, присутствующая в овощах, ягодах и фруктов, которая помогает в работе кишечника и выведении токсинов. Особо выделены крестоцветные овощи и горечи, такие как руккола. Третьим важным продуктом диетолог назвала Омега-3-жирные кислоты из жирной рыбы, отмечая их роль в поддержании здорового веса.

На четвертом месте — морские водоросли, источники йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы и обмена веществ. Замыкает топ-5 животный белок, необходимый для роста мышц и формирования рельефа тела. Дефицит белка может привести к целлюлиту, заключила Габдулхакова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врач-диетолог Лариса Габдулхакова поделилась своими рекомендациями по продуктам, способствующим снижению веса, и особое внимание уделила квашеной капусте. Она отметила, что этот продукт является не только полезным, но и одним из самых эффективных вариантов для достижения целей похудения. «В первую очередь это ферментированные, квашеные овощи, которые содержат матабиотики», — передает слова Габдулхаковой «Известия». Эксперт отметила, что ферментированные и квашеные овощи богаты пробиотиками и клетчаткой, что способствует улучшению здоровья и когнитивных функций. На втором месте по полезности — клетчатка, присутствующая в овощах, ягодах и фруктов, которая помогает в работе кишечника и выведении токсинов. Особо выделены крестоцветные овощи и горечи, такие как руккола. Третьим важным продуктом диетолог назвала Омега-3-жирные кислоты из жирной рыбы, отмечая их роль в поддержании здорового веса. На четвертом месте — морские водоросли, источники йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы и обмена веществ. Замыкает топ-5 животный белок, необходимый для роста мышц и формирования рельефа тела. Дефицит белка может привести к целлюлиту, заключила Габдулхакова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...