Диетолог перечислила самые эффективные продукты для похудения

Врач-диетолог Лариса Габдулхакова поделилась своими рекомендациями по продуктам, способствующим снижению веса, и особое внимание уделила квашеной капусте. Она отметила, что этот продукт является не только полезным, но и одним из самых эффективных вариантов для достижения целей похудения.
«В первую очередь это ферментированные, квашеные овощи, которые содержат матабиотики», — передает слова Габдулхаковой «Известия». Эксперт отметила, что ферментированные и квашеные овощи богаты пробиотиками и клетчаткой, что способствует улучшению здоровья и когнитивных функций.
На втором месте по полезности — клетчатка, присутствующая в овощах, ягодах и фруктов, которая помогает в работе кишечника и выведении токсинов. Особо выделены крестоцветные овощи и горечи, такие как руккола. Третьим важным продуктом диетолог назвала Омега-3-жирные кислоты из жирной рыбы, отмечая их роль в поддержании здорового веса.
На четвертом месте — морские водоросли, источники йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы и обмена веществ. Замыкает топ-5 животный белок, необходимый для роста мышц и формирования рельефа тела. Дефицит белка может привести к целлюлиту, заключила Габдулхакова.
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