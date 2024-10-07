Врач рассказал, безопасно ли принимать статины против холестерина

Врач-кардиолог Хрипкова: статин для снижения холестерина не повреждает печень

07 октября 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Статины являются препаратом первой линии выбора для снижения холестерина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Статины имеют побочные эффекты в виде болезненных ощущений в мышцах и суставах и могут привести к временному бессимптомному увеличению уровня ферментов в печени без ее повреждения. Однако при этом статины являются лучшим препаратом для снижения повышенного уровня холестерина. Об этом заявила врач-кардиолог медицинской компании СберЗдоровье Алена Хрипкова в разговоре с URA.RU. «Как и любое лекарство, они [статины] имеют побочные эффекты. Наиболее частые из них — болезненные ощущения в мышцах и суставах. Также на фоне терапии может быть временное бессимптомное увеличение уровня ферментов печени. Важно отметить, что это не приводит к ее повреждению», — заявила Алена Хрипкова. Она подчеркнула, что большинство людей хорошо переносят лечение статинами. По словам Хрипковой, статины являются первой линией выбора препаратов для снижения уровня холестерина. Их назначает врач, который всегда оценивает пользу и риски для пациента. Чтобы избежать противопоказаний к статинам, врач назначает сдачу анализов на липидограмму. А в случае появления побочных эффектов врач может изменить дозировку препарата или заменить его другими лекарствами. Статины — это группа препаратов, которые применяют для снижения уровня холестерина в крови. Согласно исследованиям, их прием помогает предотвратить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний до 25%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Статины имеют побочные эффекты в виде болезненных ощущений в мышцах и суставах и могут привести к временному бессимптомному увеличению уровня ферментов в печени без ее повреждения. Однако при этом статины являются лучшим препаратом для снижения повышенного уровня холестерина. Об этом заявила врач-кардиолог медицинской компании СберЗдоровье Алена Хрипкова в разговоре с URA.RU. «Как и любое лекарство, они [статины] имеют побочные эффекты. Наиболее частые из них — болезненные ощущения в мышцах и суставах. Также на фоне терапии может быть временное бессимптомное увеличение уровня ферментов печени. Важно отметить, что это не приводит к ее повреждению», — заявила Алена Хрипкова. Она подчеркнула, что большинство людей хорошо переносят лечение статинами. По словам Хрипковой, статины являются первой линией выбора препаратов для снижения уровня холестерина. Их назначает врач, который всегда оценивает пользу и риски для пациента. Чтобы избежать противопоказаний к статинам, врач назначает сдачу анализов на липидограмму. А в случае появления побочных эффектов врач может изменить дозировку препарата или заменить его другими лекарствами. Статины — это группа препаратов, которые применяют для снижения уровня холестерина в крови. Согласно исследованиям, их прием помогает предотвратить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний до 25%.