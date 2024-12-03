В России начнут по-новому считать плату за электричество

В России применят новую методику расчета тарифов за электричество. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
«ФАС разработала механизм дифференцированных по объему потребления тарифов для решения проблемы несправедливого ценообразования, когда значительные объемы электроэнергии приобретаются по льготным тарифам населения в коммерческих целях», — отметили в пресс-службе. Доклад передает «Парламентская газета».
Подчеркивается, что нововведения вступят в силу уже 3 декабря и не окажут влияния на добросовестных граждан. Мера направлена исключительно на устранение проблемы незаконного серого майнинга и сокращение перекрестного субсидирования.
Ранее руководитель рабочей группы «Умный дом» общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая также заявила, что изменение ценообразования на электричество физических лиц не коснется. «Они нужны, чтобы уйти от перекрестного субсидирования между населением и бизнесом», — рассказала эксперт.
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