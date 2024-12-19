Пенсии, сатанизм и недовольство ключевой ставкой: какие вопросы попали на экран «Прямой линии». Фотогалерея

Путин: бойцы в Курской области получат статус участника СВО

19 декабря 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин ответил на волнующие россиян вопросы Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам года, на которой затронул широкий спектр тем, волнующих население — от социально-экономических до внешнеполитических. Какие еще вопросы попали на экран «Прямой линии» с главой государства — в фоторепортаже URA.RU. Прямая линия с Путиным в этом году длилась 4 часа 30 минут. За это время глава государства ответил на 70 вопросов. Всего российскому лидеру отравили 2,5 млн обращений. Чаще всего россияне спрашивали о проблемах транспортной инфраструктуры, медицины, жилья и выплаты пособий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам года, на которой затронул широкий спектр тем, волнующих население — от социально-экономических до внешнеполитических. Какие еще вопросы попали на экран «Прямой линии» с главой государства — в фоторепортаже URA.RU. Прямая линия с Путиным в этом году длилась 4 часа 30 минут. За это время глава государства ответил на 70 вопросов. Всего российскому лидеру отравили 2,5 млн обращений. Чаще всего россияне спрашивали о проблемах транспортной инфраструктуры, медицины, жилья и выплаты пособий.