Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам года, на которой затронул широкий спектр тем, волнующих население — от социально-экономических до внешнеполитических. Какие еще вопросы попали на экран «Прямой линии» с главой государства — в фоторепортаже URA.RU.
Прямая линия с Путиным в этом году длилась 4 часа 30 минут. За это время глава государства ответил на 70 вопросов. Всего российскому лидеру отравили 2,5 млн обращений. Чаще всего россияне спрашивали о проблемах транспортной инфраструктуры, медицины, жилья и выплаты пособий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.