Пенсии, сатанизм и недовольство ключевой ставкой: какие вопросы попали на экран «Прямой линии». Фотогалерея

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Президент Владимир Путин ответил на волнующие россиян вопросы
Президент Владимир Путин ответил на волнующие россиян вопросы Фото:

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам года, на которой затронул широкий спектр тем, волнующих население — от социально-экономических до внешнеполитических. Какие еще вопросы попали на экран «Прямой линии» с главой государства — в фоторепортаже URA.RU.

Прямая линия с Путиным в этом году длилась 4 часа 30 минут. За это время глава государства ответил на 70 вопросов. Всего российскому лидеру отравили 2,5 млн обращений. Чаще всего россияне спрашивали о проблемах транспортной инфраструктуры, медицины, жилья и выплаты пособий. 

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Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам года, на которой затронул широкий спектр тем, волнующих население — от социально-экономических до внешнеполитических. Какие еще вопросы попали на экран «Прямой линии» с главой государства — в фоторепортаже URA.RU. Прямая линия с Путиным в этом году длилась 4 часа 30 минут. За это время глава государства ответил на 70 вопросов. Всего российскому лидеру отравили 2,5 млн обращений. Чаще всего россияне спрашивали о проблемах транспортной инфраструктуры, медицины, жилья и выплаты пособий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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