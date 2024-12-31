AFP назвало установленный Украиной антирекорд на фронте в 2024 году

AFP: Украина потеряла в 2024 году в семь раз больше территории, чем в предыдущем

Украина продолжает в еще большем объеме терять силы и территории Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В 2024 году Украина потеряла в семь раз больше территории, чем в предыдущем году. Такой расклад усугубил положение Киева на фоне почти трехлетнего противостояния с более оснащенной армией России. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

«Выступление украинского лидера Владимир Зеленского завершает трудный год для измученной страны. Существует опасение, что военная и политическая поддержка США сократится, когда Дональд Трамп займет Белый дом», — отметило французское агентство.

Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям немецкой газеты Welt, для президента Украины есть только один сценарий, который он может реализовать в рамках конфликта с Россией в 2025 году. Зеленскому придется пойти на переговоры, поскольку избранный президент США Дональд Трамп заинтересован в окончании боевых действий.