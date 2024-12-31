31 декабря 2024

AFP назвало установленный Украиной антирекорд на фронте в 2024 году

AFP: Украина потеряла в 2024 году в семь раз больше территории, чем в предыдущем
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина продолжает в еще большем объеме терять силы и территории Фото:

В 2024 году Украина потеряла в семь раз больше территории, чем в предыдущем году. Такой расклад усугубил положение Киева на фоне почти трехлетнего противостояния с более оснащенной армией России. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

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«Выступление украинского лидера Владимир Зеленского завершает трудный год для измученной страны. Существует опасение, что военная и политическая поддержка США сократится, когда Дональд Трамп займет Белый дом», — отметило французское агентство.

Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям немецкой газеты Welt, для президента Украины есть только один сценарий, который он может реализовать в рамках конфликта с Россией в 2025 году. Зеленскому придется пойти на переговоры, поскольку избранный президент США Дональд Трамп заинтересован в окончании боевых действий.

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В 2024 году Украина потеряла в семь раз больше территории, чем в предыдущем году. Такой расклад усугубил положение Киева на фоне почти трехлетнего противостояния с более оснащенной армией России. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP). «Выступление украинского лидера Владимир Зеленского завершает трудный год для измученной страны. Существует опасение, что военная и политическая поддержка США сократится, когда Дональд Трамп займет Белый дом», — отметило французское агентство. Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям немецкой газеты Welt, для президента Украины есть только один сценарий, который он может реализовать в рамках конфликта с Россией в 2025 году. Зеленскому придется пойти на переговоры, поскольку избранный президент США Дональд Трамп заинтересован в окончании боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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