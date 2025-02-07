Путин назвал хорошим результат в экономике России

Экономика России достигла хороших результатов. К такому выводу пришел президент РФ Владимир Путин после доклада премьер-министра Михаила Мишустина.
«В целом результат хороший, еще раз повторяю», — сказал Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что показатели развития экономики — это результат работы трудовых коллективов и бизнеса.
На встрече Мишустин сообщил, что российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, что стало выше ожиданий. Кроме того, на 8,4% выросли реальные доходы россиян.
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