Путин назвал хорошим результат в экономике России

Путин: экономика России достигла хороших результатов
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Текущие темпы экономики - результат работы трудовых коллективов и бизнеса, уверен Владимир Путин
Текущие темпы экономики - результат работы трудовых коллективов и бизнеса, уверен Владимир Путин Фото:

Экономика России достигла хороших результатов. К такому выводу пришел президент РФ Владимир Путин после доклада премьер-министра Михаила Мишустина. 

«В целом результат хороший, еще раз повторяю», — сказал Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что показатели развития экономики — это результат работы трудовых коллективов и бизнеса. 

На встрече Мишустин сообщил, что российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, что стало выше ожиданий. Кроме того, на 8,4% выросли реальные доходы россиян.

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Экономика России достигла хороших результатов. К такому выводу пришел президент РФ Владимир Путин после доклада премьер-министра Михаила Мишустина.  «В целом результат хороший, еще раз повторяю», — сказал Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что показатели развития экономики — это результат работы трудовых коллективов и бизнеса.  На встрече Мишустин сообщил, что российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, что стало выше ожиданий. Кроме того, на 8,4% выросли реальные доходы россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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