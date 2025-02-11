Представитель РФ при ООН предложил США переговоры по контролю за вооружением

Россия выразила готовность к всеобъемлющим переговорам с США по контролю над вооружениями, уделяя при этом внимание своим основным озабоченностям по этой части. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Тематика контроля за вооружениями — одна из самых острых проблем, возникшая, кстати сказать, в результате многолетнего последовательного разрушения американцами имевшейся соответствующей договорно-правовой базы. Восстановить ее будет непросто, но мы к этому готовы в рамках более широких, всеобъемлющих переговоров, где нашим озабоченностям будет уделено должное внимание», — заявил Полянский для ТАСС.
Кроме того, он указал на то, что переговоры должны охватывать весь комплекс российско-американских отношений. Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия никогда не уклонялась от такого диалога. Также дипломат призвал к отказу от избирательного подхода со стороны Штатов в решении только тех вопросов, которые их непосредственно касаются.
Президент РФ Владимир Путин в 2023 году заявил о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом Россия не покидает договор полностью. Путин подчеркнул необходимость прояснения условий договора, в частности, как будут учитываться ядерные арсеналы Великобритании и Франции, помимо арсеналов США, перед возобновлением активного участия РФ в договоре.
ДСНВ, регулирующий сокращение стратегических наступательных вооружений, устанавливает лимиты на количество стратегических вооружений, которые участники должны достичь в течение семи лет после его вступления в силу: не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боезарядов для них, а также 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия договора был рассчитан на десять лет с возможностью продления по согласию сторон. После истечения этого срока, 5 февраля 2021 года, Москва и Вашингтон согласились продлить его на максимально возможный период в пять лет, при этом российские власти назвали договор «золотым стандартом» в области разоружения.
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