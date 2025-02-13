Россиянам рассказали о нюансах выплаты пенсий и пособий в цифровых рублях

Введение цифрового рубля дает преимущества получателям социальных выплат. Об этом сообщил доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Михаил Косов. По его мнению, цифровой рубль снизит издержки на транзакции и обслуживание наличного оборота, что может увеличить объем средств, направляемых на социальные нужды.
«У цифрового рубля есть потенциальные преимущества для физических лиц (получателей социальных выплат и пособий), которые могут быть ощутимы на практике при грамотном внедрении», — пишет «Российская газета» со ссылкой на слова Косова. Доцент утверждает, что введение цифрового рубля приведет к уменьшению расходов на транзакционные операции и обслуживание наличных денег. Это, в свою очередь, даст возможность перераспределить освободившиеся финансовые ресурсы на повышение объема социальных выплат или финансирование других социально-экономических проектов.
Он также отметил, что цифровой рубль позволит отслеживать движение средств, что поможет бороться с коррупцией и нецелевым использованием пособий. Также он может быть запрограммирован для целевого использования, например, на покупку продуктов или лекарств, что поддержит уязвимые категории граждан и стимулирует социально ориентированные отрасли экономики.
Цифровой рубль — третий тип денежных средств в РФ, наряду с наличными и безналичными. Ожидается, что его введение для общего использования начнется 1 июля 2025 года. В настоящее время банки осуществляют тестирование данной формы денежных средств. Все три формы денег будут иметь равную стоимость и будут обмениваться в соотношении один к одному.
Косов подчеркнул, что успешное внедрение цифрового рубля в РФ будет зависеть от добровольности его использования. Принудительное применение данной системы может вызвать отторжение со стороны общества и способствовать усугублению цифрового неравенства.
Цифровая версия рубля еще не доступна для широкой публики, поскольку ЦБ России намерен ввести ее в обращение лишь летом 2025 года. Хотя, как заявлял президент РФ Владимир Путин, цифровой рубль при бюджетных расчетах начнет использоваться по всей стране с начала года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.