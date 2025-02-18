В Петербурге СК возбудил уголовное дело о насилии над школьником

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Инцидент произошел 11 февраля в одном из учебных заведений Московского района
Инцидент произошел 11 февраля в одном из учебных заведений Московского района Фото:

В Санкт-Петербурге следственные органы возбудили уголовное дело, связанное с нарушением половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом сообщило ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«Следственным отделом по Московскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего», — сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел 11 февраля в одном из учебных заведений Московского района. Потерпевшим является 13-летний школьник. В настоящее время следователи работают над установлением всех обстоятельств дела. В рамках расследования проводятся различные следственные мероприятия: допросы свидетелей, в том числе учащихся и педагогов школы, а также проведение консультаций с психологами для оказания помощи пострадавшему. Особое внимание уделяется действиям должностных лиц учебного заведения, в связи с чем проводится процессуальная проверка их действий на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей.

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В Санкт-Петербурге следственные органы возбудили уголовное дело, связанное с нарушением половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом сообщило ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. «Следственным отделом по Московскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего», — сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. Согласно предварительной информации, инцидент произошел 11 февраля в одном из учебных заведений Московского района. Потерпевшим является 13-летний школьник. В настоящее время следователи работают над установлением всех обстоятельств дела. В рамках расследования проводятся различные следственные мероприятия: допросы свидетелей, в том числе учащихся и педагогов школы, а также проведение консультаций с психологами для оказания помощи пострадавшему. Особое внимание уделяется действиям должностных лиц учебного заведения, в связи с чем проводится процессуальная проверка их действий на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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