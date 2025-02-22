Маск: Зеленский уже не является президентом Украины

Владимир Зеленский больше не является президентом Украины. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
«Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет», — написал Маск в социальной сети X. Пост набрал 20 тысяч просмотров и тысячу лайков за несколько часов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Белом доме назвали Владимира Зеленского «монстром», который без поддержки США давно бы утратил власть. Чиновники администрации Дональда Трампа считают, что Зеленский привык к безоговорочной поддержке Джо Байдена и стран НАТО, а также к положительному освещению в СМИ, что привело к его чрезмерной самоуверенности.
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