Маск: Зеленский уже не является президентом Украины

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Маск заявил, что Зеленский больше не является президентом Украины
Маск заявил, что Зеленский больше не является президентом Украины Фото:

Владимир Зеленский больше не является президентом Украины. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

«Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет», — написал Маск в социальной сети X.  Пост набрал 20 тысяч просмотров и тысячу лайков за несколько часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Белом доме назвали Владимира Зеленского «монстром», который без поддержки США давно бы утратил власть. Чиновники администрации Дональда Трампа считают, что Зеленский привык к безоговорочной поддержке Джо Байдена и стран НАТО, а также к положительному освещению в СМИ, что привело к его чрезмерной самоуверенности.

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Владимир Зеленский больше не является президентом Украины. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. «Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет», — написал Маск в социальной сети X.  Пост набрал 20 тысяч просмотров и тысячу лайков за несколько часов. Ранее URA.RU сообщало, что в Белом доме назвали Владимира Зеленского «монстром», который без поддержки США давно бы утратил власть. Чиновники администрации Дональда Трампа считают, что Зеленский привык к безоговорочной поддержке Джо Байдена и стран НАТО, а также к положительному освещению в СМИ, что привело к его чрезмерной самоуверенности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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