«Общественный контроль»: изготовители блинов в Петербурге экономят на начинке

В преддверии Масленицы, Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» провела проверку замороженных блинов с мясной начинкой, приобретенных в местных магазинах. Результаты оказались неутешительными: во многих продуктах содержание мяса оказалось значительно ниже ожидаемого.
«Как показала проверка, многие изготовители экономят на начинке, а на некоторых образцах даже отсутствует обязательная информация для потребителя, включая дату изготовления», — сообщает «Общественный контроль». Результаты проверки опубликованы в официальной группе ВКонтакте.
Замороженные блины с мясом не подлежали строгим стандартам ГОСТ, что дает производителям свободу в выборе рецептуры и состава начинки. Более того, некоторые образцы не содержали обязательной информации о составе и дате изготовления. С начинкой ситуация обстоит тоже неважно. Исследование показало, что даже в дорогих образцах массовая доля мяса не превышала 38%. В бюджетных вариантах процент начинки был еще ниже.
Производители часто используют неоднозначные термины такие как «куриный фарш» или «пищевое волокно», которые могут вводить в заблуждение относительно настоящего качества продукта. Добавление клетчатки и крахмала позволяет увеличить объем продукта, не улучшая его питательные качества. Особое внимание стоит уделить продукции под частными марками торговых сетей. Например, блины марки «Каждый день» не содержали необходимой маркировки, что затрудняет проверку их качества и безопасности.
Эксперты советуют тщательно изучать состав продукта перед покупкой и предпочитать товары с максимально простым и понятным составом. Важно также обращать внимание на условия хранения замороженных полуфабрикатов в магазине, чтобы избежать покупки испорченной продукции.
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