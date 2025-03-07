Вучич поблагодарил Путина за поддержку на фоне цветных революций

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Вучич поблагодарил Путина за поддержку официальной власти Сербии
Вучич поблагодарил Путина за поддержку официальной власти Сербии Фото:

Глава Сербии Александр Вучич поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что Москва не поддерживает цветную революцию в республике и помогает официальной власти. Это произошло во время телефонного разговора двух лидеров.

«Я благодарен ему [Путину] за то, что российские официальные лица не поддерживают эти действия [цветную революцию]», — заявил Александр Вучич в видеообращении на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и также запрещенной). По словам сербского президента, Путин четко и однозначно выразил позицию Москвы в отношении цветных революций. Вучич подчеркнул, что РФ прекрасно все понимает и продолжает поддерживать законную власть Сербии.

В ходе телефонного разговора лидеры обсудили политические вопросы и, в частности, ситуацию в регионе. По словам Вучича, сербы обеспокоены попытками проведения в стране цветной революции.

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Глава Сербии Александр Вучич поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что Москва не поддерживает цветную революцию в республике и помогает официальной власти. Это произошло во время телефонного разговора двух лидеров. «Я благодарен ему [Путину] за то, что российские официальные лица не поддерживают эти действия [цветную революцию]», — заявил Александр Вучич в видеообращении на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и также запрещенной). По словам сербского президента, Путин четко и однозначно выразил позицию Москвы в отношении цветных революций. Вучич подчеркнул, что РФ прекрасно все понимает и продолжает поддерживать законную власть Сербии. В ходе телефонного разговора лидеры обсудили политические вопросы и, в частности, ситуацию в регионе. По словам Вучича, сербы обеспокоены попытками проведения в стране цветной революции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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