Путин и Лукашенко подписали важное соглашение

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали соглашение о защите граждан обеих стран от незаконного преследования со стороны иностранных государств и международных органов юстиции. Об этом стало известно на церемонии подписания документов.
«Подписано соглашение между РФ и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что также такая защита будет предоставляться и от преследования со стороны международных органов юстиции.
Соглашение подписано в Москве во время визита Лукашенко. Глава Беларуси встретился с Путиным сначала на закрытых переговорах, а затем в расширенном формате.
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