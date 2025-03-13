Путин и Лукашенко подписали важное соглашение

Путин и Лукашенко подписали соглашение о защите граждан от преследований
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин и Лукашенко подписали совместное соглашение
Путин и Лукашенко подписали совместное соглашение Фото:

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали соглашение о защите граждан обеих стран от незаконного преследования со стороны иностранных государств и международных органов юстиции. Об этом стало известно на церемонии подписания документов.

«Подписано соглашение между РФ и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что также такая защита будет предоставляться и от преследования со стороны международных органов юстиции.

Соглашение подписано в Москве во время визита Лукашенко. Глава Беларуси встретился с Путиным сначала на закрытых переговорах, а затем в расширенном формате.

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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали соглашение о защите граждан обеих стран от незаконного преследования со стороны иностранных государств и международных органов юстиции. Об этом стало известно на церемонии подписания документов. «Подписано соглашение между РФ и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что также такая защита будет предоставляться и от преследования со стороны международных органов юстиции. Соглашение подписано в Москве во время визита Лукашенко. Глава Беларуси встретился с Путиным сначала на закрытых переговорах, а затем в расширенном формате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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