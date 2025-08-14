Новак поддержал продление запрета на экспорт бензина из РФ до сентября

Новак поддержал предложение о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина
Новак поддержал предложение о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина

Вице-премьер России Александр Новак поддержал инициативу Минэнерго о продлении полного запрета на экспорт бензина из страны до конца сентября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов.

«Вице-премьер поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, который будет действовать в том числе для производителей, и на октябрь для непроизводителей нефтепродуктов», — говорится в официальном сообщении кабмина. Новак одобрил инициативу с целью обеспечения устойчивости на внутреннем рынке топлива в условиях повышенного сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных работ.

В конце июля Правительство объявило о введении запрета на экспорт бензина для предприятий, занимающихся производством нефтепродуктов, сроком до 31 августа 2025 года включительно. Как отметили в кабмине, эти меры распространяются непосредственно на производителей и направлены на поддержание стабильности на внутреннем рынке топлива в период повышенного сезонного спроса, передает RT.

