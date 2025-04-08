В Петербурге опекунов инвалидов депутаты освободят от транспортного налога

В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания (ЗакС) на заседании 9 апреля приняли в первом чтении законопроект, который предлагает освободить опекунов инвалидов с детства от уплаты транспортного налога на иномарки. Инициатива получила поддержку среди депутатов.
«Инициатива резонная. При всем акценте на отечественные авто иномарок в городе немало и куплены они уже давно, поэтому лишать часть опекунов льготы неправильно», — отметил председатель ЗакСа Александр Бельский, передает «Петербургский Дневник».
Согласно предложенному законопроекту, освобождение от уплаты транспортного налога будет распространяться как на иномарки, так и на автомобили отечественного производства, при условии, что их двигатель имеет мощность до 150 лошадиных сил или они старше 15 лет. По данным органов опеки, в Петербурге на учёте состоит 2482 инвалида с детства. Ожидается, что новая льгота коснётся 1241 опекуна.
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