08 апреля 2025

В Петербурге опекунов инвалидов депутаты освободят от транспортного налога

© Служба новостей «URA.RU»
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Освобождение от уплаты налога будет распространяться и на отечественные автомобили
Освобождение от уплаты налога будет распространяться и на отечественные автомобили Фото:

В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания (ЗакС) на заседании 9 апреля приняли в первом чтении законопроект, который предлагает освободить опекунов инвалидов с детства от уплаты транспортного налога на иномарки. Инициатива получила поддержку среди депутатов.

«Инициатива резонная. При всем акценте на отечественные авто иномарок в городе немало и куплены они уже давно, поэтому лишать часть опекунов льготы неправильно», — отметил председатель ЗакСа Александр Бельский, передает «Петербургский Дневник».

Согласно предложенному законопроекту, освобождение от уплаты транспортного налога будет распространяться как на иномарки, так и на автомобили отечественного производства, при условии, что их двигатель имеет мощность до 150 лошадиных сил или они старше 15 лет. По данным органов опеки, в Петербурге на учёте состоит 2482 инвалида с детства. Ожидается, что новая льгота коснётся 1241 опекуна.

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В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания (ЗакС) на заседании 9 апреля приняли в первом чтении законопроект, который предлагает освободить опекунов инвалидов с детства от уплаты транспортного налога на иномарки. Инициатива получила поддержку среди депутатов. «Инициатива резонная. При всем акценте на отечественные авто иномарок в городе немало и куплены они уже давно, поэтому лишать часть опекунов льготы неправильно», — отметил председатель ЗакСа Александр Бельский, передает «Петербургский Дневник». Согласно предложенному законопроекту, освобождение от уплаты транспортного налога будет распространяться как на иномарки, так и на автомобили отечественного производства, при условии, что их двигатель имеет мощность до 150 лошадиных сил или они старше 15 лет. По данным органов опеки, в Петербурге на учёте состоит 2482 инвалида с детства. Ожидается, что новая льгота коснётся 1241 опекуна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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