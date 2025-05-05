Раскрыто имя крестного отца детей Филиппа Киркорова

Ведущий Андрей Малахов является крестным отцом обоих детей Филиппа Киркорова — Аллы-Виктории и Мартина. Об этом сообщила актриса и певица Алена Кравец.
«Киркоров отметил день рождения широко с теми, с кем считает нужным: с кудрявыми, лысыми, рыжыми. Адрей Малахов — его кум, он крестный обеих детей Филиппа. Странно, если бы его не было. Что касается подарков, то неудивительно, что такому человеку дарили дорогие статусные вещи», — заявила Кравец в разговоре с aif.ru.
Она также отметила, что праздник прошел «достойно, со вкусом», а подарки соответствовали статусу гостей, так как в этом кругу не принято дарить дешевые вещи. Киркоров и Малахов поддерживают дружеские отношения около 20 лет.
Дочь Киркорова, Алла-Виктория, родилась в 2011 году и названа в честь его матери Виктории и бывшей жены Аллы Пугачевой. Сын Мартин, появившийся в 2012 году, получил имя в честь друга певца, Рики Мартина. Киркоров и Малахов поддерживают дружеские отношения около 20 лет.
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