В Одессе 9 мая доступ к памятнику Неизвестному матросу был ограничен: подойти к нему разрешали только после проверки паспорта. Об этом сообщает издание «Страна».
«Желающие возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу в Одессе 9 мая смогли это сделать только при предъявлении документов», — написало издание в своем telegram-канале. Полиция и Нацгвардия строго контролировали подход к монументу, разворачивая тех, кто не имел при себе документов. Несмотря на жесткие ограничения, к середине дня основание памятника было полностью укрыто цветами, принесенными жителями.
9 мая в Киеве полиция задержала пожилую женщину за возложение цветов в парке Славы в День Победы. Причиной стала пилотка с красной звездой, которую она носила, что запрещено украинским законодательством. Все это — продолжение декоммунизации на Украине, которая началась еще в 2015 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.