Жителям Одессы разрешили возложить цветы к памятнику только по паспорту

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Желающие возложить цветы к памятнику смогли это сделать только при предъявлении документов
Желающие возложить цветы к памятнику смогли это сделать только при предъявлении документов Фото:

В Одессе 9 мая доступ к памятнику Неизвестному матросу был ограничен: подойти к нему разрешали только после проверки паспорта. Об этом сообщает издание «Страна».

«Желающие возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу в Одессе 9 мая смогли это сделать только при предъявлении документов», — написало издание в своем telegram-канале. Полиция и Нацгвардия строго контролировали подход к монументу, разворачивая тех, кто не имел при себе документов. Несмотря на жесткие ограничения, к середине дня основание памятника было полностью укрыто цветами, принесенными жителями.

9 мая в Киеве полиция задержала пожилую женщину за возложение цветов в парке Славы в День Победы. Причиной стала пилотка с красной звездой, которую она носила, что запрещено украинским законодательством. Все это — продолжение декоммунизации на Украине, которая началась еще в 2015 году. 

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В Одессе 9 мая доступ к памятнику Неизвестному матросу был ограничен: подойти к нему разрешали только после проверки паспорта. Об этом сообщает издание «Страна». «Желающие возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу в Одессе 9 мая смогли это сделать только при предъявлении документов», — написало издание в своем telegram-канале. Полиция и Нацгвардия строго контролировали подход к монументу, разворачивая тех, кто не имел при себе документов. Несмотря на жесткие ограничения, к середине дня основание памятника было полностью укрыто цветами, принесенными жителями. 9 мая в Киеве полиция задержала пожилую женщину за возложение цветов в парке Славы в День Победы. Причиной стала пилотка с красной звездой, которую она носила, что запрещено украинским законодательством. Все это — продолжение декоммунизации на Украине, которая началась еще в 2015 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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