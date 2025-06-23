Песков объяснил, почему Африка тянется к России

Песков: в Африке устали от неоколониализма, а Россия готова сотрудничать
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Африке надоело давление Запада, заявил Песков
Африке надоело давление Запада, заявил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возрастающем взаимодействии между Россией и африканскими странами. По его словам, это обусловлено желанием Москвы к взаимовыгодному сотрудничеству и нарастающей усталостью Африки от неоколониального давления Запада.

«Настроения в Африке изменились существенно. Неоколониальные тенденции серьезно надоели африканцам, и с этим по времени совпал период, когда Россия снова обрела силы, возможности и желание вернуться на свои прежние места на Африканском континенте», — отметил Песков, цитирует ТАСС. По его словам, это создает благоприятные условия для синергии между Россией и африканскими государствами.

Пресс-секретарь также прокомментировал недавние переговоры в Кремле между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Песков описал эти переговоры как успешные и подчеркнул, что они служат иллюстрацией нового этапа в отношениях России с африканскими странами.

Встреча Путина и Гойты стала продолжением курса на укрепление российско-малийских отношений, начатого после ухода Франции из Мали и потери ею контроля над урановыми месторождениями. Первый контакт лидеров состоялся в 2023 году на саммите «Россия — Африка», а нынешний официальный визит приурочен к 65-летию дипотношений между странами. Россия рассматривает Мали как ключевого партнера для расширения экономического и военного сотрудничества в регионе Сахеля.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возрастающем взаимодействии между Россией и африканскими странами. По его словам, это обусловлено желанием Москвы к взаимовыгодному сотрудничеству и нарастающей усталостью Африки от неоколониального давления Запада. «Настроения в Африке изменились существенно. Неоколониальные тенденции серьезно надоели африканцам, и с этим по времени совпал период, когда Россия снова обрела силы, возможности и желание вернуться на свои прежние места на Африканском континенте», — отметил Песков, цитирует ТАСС. По его словам, это создает благоприятные условия для синергии между Россией и африканскими государствами. Пресс-секретарь также прокомментировал недавние переговоры в Кремле между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Песков описал эти переговоры как успешные и подчеркнул, что они служат иллюстрацией нового этапа в отношениях России с африканскими странами. Встреча Путина и Гойты стала продолжением курса на укрепление российско-малийских отношений, начатого после ухода Франции из Мали и потери ею контроля над урановыми месторождениями. Первый контакт лидеров состоялся в 2023 году на саммите «Россия — Африка», а нынешний официальный визит приурочен к 65-летию дипотношений между странами. Россия рассматривает Мали как ключевого партнера для расширения экономического и военного сотрудничества в регионе Сахеля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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