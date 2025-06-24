Россияне начали спускать деньги, чтобы научиться выживать в лесу

Life: стоимость курсов по выживанию в лесу увеличилась в три раза
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Россияне начали активно посещать курсы по выживанию в дикой природе
Россияне начали активно посещать курсы по выживанию в дикой природе Фото:

Курсы по выживанию на природе вышли на лидирующие позиции среди популярных форм активного досуга в России, сместив с первого места духовные практики и медитацию. За последние два года стоимость подобных курсов увеличилась в три раза. Об этом пишет Life.ru.

«Курсы выживания в дикой природе вытеснили духовные практики и медитации, заняв первое место среди активных видов отдыха россиян. Согласно последним опросам, каждый четвертый житель мегаполиса готов отказаться от благ цивилизации, чтобы испытать себя в условиях, приближенных к постапокалиптическим. За последние два года цены на такие программы выросли в три раза», — говорится в материале Life.ru

В рамках обучения участники изучают основы выживания, включая разведение огня без использования спичек, навигацию в лесной местности, возведение временных убежищ, поиск и очистку воды, а также применение целебных растений. В последнее время растет интерес и к нестандартным практикам, таким как «захоронения». В ходе которых участников на определенное время помещают под землю с целью достижения «духовного обновления».

Ранее стало известно, что в России рассматривается возможность создания системы образовательных программ, ориентированных на молодых отцов. С подобной инициативой выступила Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом», которая направила официальное обращение в администрацию президента, Росмолодежь, а также в профильные комитеты Государственной думы. Предложение предусматривает внедрение практико-ориентированных курсов, способствующих повышению уровня родительских навыков и формированию современной культуры отцовства, пишет «Царьград».

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Курсы по выживанию на природе вышли на лидирующие позиции среди популярных форм активного досуга в России, сместив с первого места духовные практики и медитацию. За последние два года стоимость подобных курсов увеличилась в три раза. Об этом пишет Life.ru. «Курсы выживания в дикой природе вытеснили духовные практики и медитации, заняв первое место среди активных видов отдыха россиян. Согласно последним опросам, каждый четвертый житель мегаполиса готов отказаться от благ цивилизации, чтобы испытать себя в условиях, приближенных к постапокалиптическим. За последние два года цены на такие программы выросли в три раза», — говорится в материале Life.ru.  В рамках обучения участники изучают основы выживания, включая разведение огня без использования спичек, навигацию в лесной местности, возведение временных убежищ, поиск и очистку воды, а также применение целебных растений. В последнее время растет интерес и к нестандартным практикам, таким как «захоронения». В ходе которых участников на определенное время помещают под землю с целью достижения «духовного обновления». Ранее стало известно, что в России рассматривается возможность создания системы образовательных программ, ориентированных на молодых отцов. С подобной инициативой выступила Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом», которая направила официальное обращение в администрацию президента, Росмолодежь, а также в профильные комитеты Государственной думы. Предложение предусматривает внедрение практико-ориентированных курсов, способствующих повышению уровня родительских навыков и формированию современной культуры отцовства, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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