Счетной палате предложили поменять аудитора

Фракция КПРФ в Государственной думе предложила назначить первым заместителем главы комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова на должность аудитора Счетной палаты РФ. Об этом сообщили два источника в нижней палате парламента.
«Фракция КПРФ в Госдуме предложила назначить аудитором Счетной палаты (СП) первого замглавы комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова, избранного в 2021 году по иркутскому одномандатному округу», — передает издание «Ведомости» со ссылкой на источники. Эксперты считают, что кандидатура Щапова демонстрирует системный подход к кадровой политике. Политолог Константин Калачев охарактеризовал депутата как осторожного, продуманного и системного политика.
Согласно федеральному закону «О Счетной палате», одно и то же лицо не может занимать пост аудитора более двух сроков подряд. Михаил Щапов, избранный депутатом по Иркутскому одномандатному округу в 2021 году, должен сменить Сергея Штогрина. Его полномочия истекают в сентябре 2025 года, это второй срок работы Штогрина в Счетной палате.
Политолог Александр Кынев полагает, что предложение занять пост аудитора могло стать результатом политических переговоров на фоне низких шансов Щапова на переизбрание по округу. По мнению эксперта, после ухода Щапова его избирательный округ может перейти к «Единой России» либо КПРФ попытается выдвинуть другую сильную фигуру. Кынев считает, что наиболее значимым кандидатом от региона остается Сергей Левченко, который участвует в выборах губернатора Иркутской области.
Сроки полномочий еще ряда аудиторов Счетной палаты также истекают в сентябре 2025 года: речь идет о Валерии Богомолове («Единая Россия»), Андрее Перчяне («Справедливая Россия») и Даниле Шилкове (ЛДПР). В отличие от них, Галина Изотова и Шилков занимали свои посты только один срок, что позволяет им претендовать на продление полномочий.
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