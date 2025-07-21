Синоптик Шувалов дал прогноз погоды в Москве на три дня вперед

Солнечная и сухая погода вернется в Москву только к пятнице. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В пятницу на фоне роста давления в столицу может вернуться солнечная и сухая погода, подытожил синоптик», — указано в материале RT. Помимо этого, Шувалов отметил, что во вторник после обеда вновь вернутся дожди. Такая погода продлится до четверга включительно, а температура будет не выше 24 градусов по цельсию.
В Москве и Московской области наблюдаются интенсивные проливные дожди. В результате непогоды ряд городских улиц оказался затоплен.
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