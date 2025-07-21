Синоптик Шувалов дал прогноз погоды в Москве на три дня вперед

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Непогода в Москве продлится до пятницы, сообщил синоптик
Непогода в Москве продлится до пятницы, сообщил синоптик Фото:

Солнечная и сухая погода вернется в Москву только к пятнице. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В пятницу на фоне роста давления в столицу может вернуться солнечная и сухая погода, подытожил синоптик», — указано в материале RT. Помимо этого, Шувалов отметил, что во вторник после обеда вновь вернутся дожди. Такая погода продлится до четверга включительно, а температура будет не выше 24 градусов по цельсию.

В Москве и Московской области наблюдаются интенсивные проливные дожди. В результате непогоды ряд городских улиц оказался затоплен.

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Солнечная и сухая погода вернется в Москву только к пятнице. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «В пятницу на фоне роста давления в столицу может вернуться солнечная и сухая погода, подытожил синоптик», — указано в материале RT. Помимо этого, Шувалов отметил, что во вторник после обеда вновь вернутся дожди. Такая погода продлится до четверга включительно, а температура будет не выше 24 градусов по цельсию. В Москве и Московской области наблюдаются интенсивные проливные дожди. В результате непогоды ряд городских улиц оказался затоплен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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