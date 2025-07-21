Путин присвоил Константину Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств РФ»

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Богомолов возглавляет Театр на Малой Бронной в Москве
Богомолов возглавляет Театр на Малой Бронной в Москве Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Константину Богомолову почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Константин Богомолов — известный российский театральный режиссер, сценарист и общественный деятель. Он возглавляет Театр на Малой Бронной в Москве, а также является автором ряда резонансных театральных постановок и кинопроектов. Богомолов неоднократно становился лауреатом престижных премий и наград в области искусства. Звание «Заслуженный деятель искусств РФ» традиционно присваивается представителям творческих профессий, внесшим значительный вклад в развитие российской культуры.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Константину Богомолову почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Константин Богомолов — известный российский театральный режиссер, сценарист и общественный деятель. Он возглавляет Театр на Малой Бронной в Москве, а также является автором ряда резонансных театральных постановок и кинопроектов. Богомолов неоднократно становился лауреатом престижных премий и наград в области искусства. Звание «Заслуженный деятель искусств РФ» традиционно присваивается представителям творческих профессий, внесшим значительный вклад в развитие российской культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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