Путин присвоил Константину Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств РФ»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Константину Богомолову почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Константин Богомолов — известный российский театральный режиссер, сценарист и общественный деятель. Он возглавляет Театр на Малой Бронной в Москве, а также является автором ряда резонансных театральных постановок и кинопроектов. Богомолов неоднократно становился лауреатом престижных премий и наград в области искусства. Звание «Заслуженный деятель искусств РФ» традиционно присваивается представителям творческих профессий, внесшим значительный вклад в развитие российской культуры.
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