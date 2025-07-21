Россияне стали чаще заниматься особым видом туризма

Россияне стали чаще выбирать энотуризм — путешествия на винодельни внутри страны. Этому способствует рост медийности отечественных производителей вина, рассказали аналитики.
«Кроме того, что отечественное вино стали больше узнавать и чаще покупать, медийность виноделен привлекает туристов на площадки и виноградники производителя, а это напрямую влияет и на развитие энотуризма внутри страны», — пояснили специалисты СМИ2. Так, за первое полугодие 2025 года интерес к публикациям о российском виноделии вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики изучили упоминания в СМИ 187 виноделен, выделив 30 самых популярных. Почти половина из них — производители Краснодарского края. Например, «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Шато де Талю» и «Фанагория». В топ-30 вошли также предприятия из Ростовской области — «Эльбузд», «Цимлянские вина» и «Винодельня Ведерниковъ», а также ведущие бренды Дагестана. Уточняется, что за последние 10 лет российские винодельни упоминались в СМИ в три раза чаще зарубежных: 71 тысяча публикаций против 26 тысяч.
Для круглогодичного привлечения посетителей некоторые винодельни проводят экскурсии по историческим подвалам, интерактивные туры для детей, летние фестивали и кинопоказы на открытом воздухе. Помимо этого, предприятия участвует в профильных выставках и форумах, где с российским вином знакомятся не только специалисты отрасли, но и обычные потребители.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.