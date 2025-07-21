Судам из иностранных портов для захода в порты РФ понадобится одобрение ФСБ

Путин запретил судам заходить в российские порты без согласования с ФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ изменились особенности захода судов в морские порты страны
В РФ изменились особенности захода судов в морские порты страны Фото:

Прибывающие из иностранных портов судна, смогут заходить в российские морские порты только после согласования с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Подобный указ подписал глава РФ Владимир Путин.

«Установить, что заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа федеральной службы безопасности», — говорится в указе президента. Распоряжение президента размещен на сайте Официального опубликования правовых актов.

Кроме того, ФСБ поручено определить перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять такое согласование. Соответствующая процедура согласования вступает в силу с момента публикации указа.

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Прибывающие из иностранных портов судна, смогут заходить в российские морские порты только после согласования с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Подобный указ подписал глава РФ Владимир Путин. «Установить, что заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа федеральной службы безопасности», — говорится в указе президента. Распоряжение президента размещен на сайте Официального опубликования правовых актов. Кроме того, ФСБ поручено определить перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять такое согласование. Соответствующая процедура согласования вступает в силу с момента публикации указа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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