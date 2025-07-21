Судам из иностранных портов для захода в порты РФ понадобится одобрение ФСБ

Прибывающие из иностранных портов судна, смогут заходить в российские морские порты только после согласования с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Подобный указ подписал глава РФ Владимир Путин.
«Установить, что заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа федеральной службы безопасности», — говорится в указе президента. Распоряжение президента размещен на сайте Официального опубликования правовых актов.
Кроме того, ФСБ поручено определить перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять такое согласование. Соответствующая процедура согласования вступает в силу с момента публикации указа.
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