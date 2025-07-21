Минтранс сообщил о стабилизации работы российских аэропортов

Аэропорты постепенно входят в график. Сообщается, что все из них принимают и отправляют рейсы, кроме Калуги. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.
«Сейчас — за исключением Калуги — все российские аэропорты принимают и отправляют рейсы», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Сообщается о том, что Минтранс и Росавиация прикладывают усилия для того, чтобы транспорт вошел в регулярное расписание полетов.
Ранее, 20 июля, аэропорт Калуги приостановил работу. Об этом сообщал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
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