Минтранс сообщил о стабилизации работы российских аэропортов

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Почти все аэропорты начинают входить в график, сообщили в Минтрансе
Почти все аэропорты начинают входить в график, сообщили в Минтрансе Фото:

Аэропорты постепенно входят в график. Сообщается, что все из них принимают и отправляют рейсы, кроме Калуги. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.

«Сейчас — за исключением Калуги — все российские аэропорты принимают и отправляют рейсы», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Сообщается о том, что Минтранс и Росавиация прикладывают усилия для того, чтобы транспорт вошел в регулярное расписание полетов.

Ранее, 20 июля, аэропорт Калуги приостановил работу. Об этом сообщал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

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Аэропорты постепенно входят в график. Сообщается, что все из них принимают и отправляют рейсы, кроме Калуги. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ. «Сейчас — за исключением Калуги — все российские аэропорты принимают и отправляют рейсы», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Сообщается о том, что Минтранс и Росавиация прикладывают усилия для того, чтобы транспорт вошел в регулярное расписание полетов. Ранее, 20 июля, аэропорт Калуги приостановил работу. Об этом сообщал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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