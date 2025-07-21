Глава минфина США Бессент призвал Европу присоединиться к пошлинам против России

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По словам Бессента, введение пошлин станет эффективнее, если к ним подключатся союзники
По словам Бессента, введение пошлин станет эффективнее, если к ним подключатся союзники Фото:

Министр финансов США Джон Бессент обратился к европейским странам с призывом присоединиться к возможным американским пошлинам против России. Об этом он заявил в эфире CNBC.

«Я призываю наших европейских союзников, которые раньше громко заявляли о своих намерениях, последовать за нами, если мы введём эти вторичные тарифы», — сказал Бессент в эфире. По его словам, введение таких мер станет эффективнее, если к ним подключатся и союзники.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова ввести 100-процентные тарифы на российские товары и вторичные санкции против государств, продолжающих закупать российскую нефть. Эти меры могут быть реализованы, если в течение 50 дней не удастся достичь соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом.

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Министр финансов США Джон Бессент обратился к европейским странам с призывом присоединиться к возможным американским пошлинам против России. Об этом он заявил в эфире CNBC. «Я призываю наших европейских союзников, которые раньше громко заявляли о своих намерениях, последовать за нами, если мы введём эти вторичные тарифы», — сказал Бессент в эфире. По его словам, введение таких мер станет эффективнее, если к ним подключатся и союзники. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова ввести 100-процентные тарифы на российские товары и вторичные санкции против государств, продолжающих закупать российскую нефть. Эти меры могут быть реализованы, если в течение 50 дней не удастся достичь соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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