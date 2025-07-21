Глава минфина США Бессент призвал Европу присоединиться к пошлинам против России

Министр финансов США Джон Бессент обратился к европейским странам с призывом присоединиться к возможным американским пошлинам против России. Об этом он заявил в эфире CNBC.
«Я призываю наших европейских союзников, которые раньше громко заявляли о своих намерениях, последовать за нами, если мы введём эти вторичные тарифы», — сказал Бессент в эфире. По его словам, введение таких мер станет эффективнее, если к ним подключатся и союзники.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова ввести 100-процентные тарифы на российские товары и вторичные санкции против государств, продолжающих закупать российскую нефть. Эти меры могут быть реализованы, если в течение 50 дней не удастся достичь соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом.
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