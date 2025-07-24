Горьковский автозавод перейдет на четырехдневную рабочую неделю

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Сокращение рабочего дня введено для сохранения рабочих мест, сообщили в пресс-службе завода
Сокращение рабочего дня введено для сохранения рабочих мест, сообщили в пресс-службе завода Фото:

Работники Горьковского автозавода, из Нижнего Новгорода, будут работать по четырехдневной рабочей неделе. Об этом сообщила пресс-служба завода.

«По окончании корпоративного отпуска до конца августа автозавод будет работать по четыре дня в неделю», — указано в материале газеты «Коммерсант». По информации, это обусловлено критическим снижением спроса на коммерческий транспорт.

Сокращением рабочей недели, автозавод стремится сохранить рабочие места и организовать равномерную загрузку производств. Также отмечается, что при улучшении ситуации на рынке, завод вернется на полную рабочую неделю.

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Работники Горьковского автозавода, из Нижнего Новгорода, будут работать по четырехдневной рабочей неделе. Об этом сообщила пресс-служба завода. «По окончании корпоративного отпуска до конца августа автозавод будет работать по четыре дня в неделю», — указано в материале газеты «Коммерсант». По информации, это обусловлено критическим снижением спроса на коммерческий транспорт. Сокращением рабочей недели, автозавод стремится сохранить рабочие места и организовать равномерную загрузку производств. Также отмечается, что при улучшении ситуации на рынке, завод вернется на полную рабочую неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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