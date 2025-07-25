Матвиенко попросила Минцифры тщательнее разъяснять резонансные законы

Матвиенко сделала замечание Минцифры из-за закона об экстремистских материалах
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Матвиенко потребовала от Минцифры объяснить народу новые законы
Матвиенко потребовала от Минцифры объяснить народу новые законы Фото:

Минцифры должно тщательнее разъяснять резонансные законы, которые затрагивают большую часть россиян. Такое замечание сделала министерству спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете.

В частности, она попросила вести с обществом более качественную разъяснительную работу. «Можно сделать замечание серьезное Минцифры... Такого рода законы... требуют серьезного объяснения гражданам», — сказала она в ходе заседания Совфеда, подчеркнув, что иначе «придется оправдываться» перед общественностью. Слова Матвиенко приводит RT.

В пятницу, 25 июля, Совета Федерации о добрил закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и за распространение рекламы VPN. Ранее объяснения по поводу работы нового закона попросил президент РФ Владимир Путин по время встречи с главой Минцифры Максутом Шадаевым.

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Минцифры должно тщательнее разъяснять резонансные законы, которые затрагивают большую часть россиян. Такое замечание сделала министерству спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. В частности, она попросила вести с обществом более качественную разъяснительную работу. «Можно сделать замечание серьезное Минцифры... Такого рода законы... требуют серьезного объяснения гражданам», — сказала она в ходе заседания Совфеда, подчеркнув, что иначе «придется оправдываться» перед общественностью. Слова Матвиенко приводит RT. В пятницу, 25 июля, Совета Федерации о добрил закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и за распространение рекламы VPN. Ранее объяснения по поводу работы нового закона попросил президент РФ Владимир Путин по время встречи с главой Минцифры Максутом Шадаевым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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