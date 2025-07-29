29 июля 2025

«Дикси» вышла на связь после новости о масштабном сбое в работе сети

© Служба новостей «URA.RU»
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Сеть магазинов сообщила, что информация о сбоях не нашла подтверждения
Сеть магазинов сообщила, что информация о сбоях не нашла подтверждения Фото:

Пресс-служба «Дикси» опровергла информацию о масштабных сбоях в работе сети магазинов. Как рассказали представители компании, все точки работают в обычном режиме.

«Данная информация не соответствует действительности, все наши магазины работают в обычном режиме», — говорится в telegram-канале «Дикси». Так пресс-служба прокомментировала новость о масштабных сбоях в работе сети.

Вечером 29 июля в telegram-каналах распространилась информация о масштабных сбоях в работе «Дикси». По информации некоторых московских ресурсов, из-за проблем магазинам пришлось приостановить работу.

Ранее в Москве уже фиксировались перебои в работе крупных торговых сетей — в июне 2025 года аптеки сети «Столичка» временно закрывались после сообщений о хакерской атаке, из-за которой не работали кассы и системы учета товаров. Тогда представители аптек также объясняли приостановку работы техническими причинами.

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Пресс-служба «Дикси» опровергла информацию о масштабных сбоях в работе сети магазинов. Как рассказали представители компании, все точки работают в обычном режиме. «Данная информация не соответствует действительности, все наши магазины работают в обычном режиме», — говорится в telegram-канале «Дикси». Так пресс-служба прокомментировала новость о масштабных сбоях в работе сети. Вечером 29 июля в telegram-каналах распространилась информация о масштабных сбоях в работе «Дикси». По информации некоторых московских ресурсов, из-за проблем магазинам пришлось приостановить работу. Ранее в Москве уже фиксировались перебои в работе крупных торговых сетей — в июне 2025 года аптеки сети «Столичка» временно закрывались после сообщений о хакерской атаке, из-за которой не работали кассы и системы учета товаров. Тогда представители аптек также объясняли приостановку работы техническими причинами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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