07 августа 2025

WP: в ЕС разочарованы полным отсутствием жесткости Трампа в отношении России

Европа разочарована смягчением президента США Дональда Трампа в отношении России. The Washington Post пишет, что представители Евросоюза находятся в смятении после новостей о планируемой встрече глав Москвы и Вашингтона.

«Несмотря на всю свою браваду, Трамп не оказал ни малейшего давления на президента России Владимира Путина. Пока. Ноль, пустое место», — цитирует слова европейского чиновника газета.

Аналитики из стран ЕС скептически отнеслись к намерениям Путина. Джон Форман, бывший британский военный атташе в Москве, считает, что Трамп неблагоразумно пытается заключить мирное соглашение, в то время как Путин «как обычно водит его за нос».

