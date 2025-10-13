В Москве на донатах ВСУ попался топ-менеджер IT-компании

Топ-менеджер московской IT-компании Юрий Беленький арестован по обвинению в переводе средств на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) через криптовалюту. Об этом сообщили в Савеловском районном суде Москвы. По данным суда, фигуранта подозревают в перечислении более 60 тысяч рублей на счета, указанные журналистом-иноагентом Аркадием Бабченко*, с января 2023 по март 2024 года.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Юрия Беленького меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе Савеловского суда. Цитата по РИА «Новости».
Беленький обвиняется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Срок ареста определен на 1 месяц 28 суток, с возможностью продления по решению суда. Представитель суда уточнил, что адвокат просил избрать для подзащитного более мягкую меру пресечения — домашний арест, залог либо запрет определенных действий, однако ходатайство защиты отклонено.
В материалах дела отмечается, что Беленький, используя анонимные криптовалютные схемы, перечислял средства на реквизиты, опубликованные Бабченко* в личных каналах. Следствие считает, что эти деньги направлялись на финансирование ВСУ и организаций, деятельность которых запрещена в России. Ведомство подчеркивает, что расследование продолжается, возможны новые эпизоды и фигуранты.
*Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов и включен Минюстом России в перечень иностранных агентов.
