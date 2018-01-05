Какое российское оружие стало страшным сном для генералов Пентагона

09:16 05 января 2018 1

Российский ракетный комплекс «Искандер» известен во всем мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

2017 год стал особым для российской армии. Как отмечают специалисты, военный конфликт в Сирии оказался хорошей возможностью для отработки новейшего вооружения. Весь мир увидел, что ОПК в России не стоит на месте — у многих отечественных разработок на сегодняшний день попросту нет аналогов. О самом главном и эффективном оружии нашей страны — в обзоре «URA.RU».

Ракетный комплекс «Искандер-М» хорош тем, что защиты от него практически не существует, утверждает в разговоре с «URA.RU» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ракетным комплексом «Искандер» управляют всего три человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Его ракеты летают на расстояние до 500 километров. Сначала ракета летит по баллистической кривой, после чего она срывается с баллистической траектории и летит уже как крылатая ракета», — пояснил эксперт. По его словам, боеголовка данной ракеты может обладать образом цели. Это означает, что если изначально запрограммирован штаб противника, то она полетит именно в штаб, а не в рядом стоящие с ним танки.

Другое важное преимущество — машиной управляют только три человека — водитель, оператор и командир. Литовкин отметил, что «Искандер» легко перевозится любым военно-транспортным самолетом, а время подготовки удара занимает от силы пять минут.

Ракетный комплекс С-400 может одновременно следить за 40 целями и обстреливать 24 из них, отмечает Литовкин.

От С-400 в мире нет противоядия, говорят эксперты ИА «Оружие России»

Комплекс обнаруживает цели на расстоянии до 500 километров, а уничтожает на расстоянии до 400 километров. «Такого комплекса на сегодняшний день нет ни у одной страны мира. Он может поражать любые цели, которые находятся в воздухе — баллистические и крылатые ракеты, самолеты и даже объекты в ближнем космосе», — пояснил эксперт.

Данные комплексы способны эффективно отражать массированные налеты современных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиоэлектронного подавления и выполнять боевую задачу в различных погодных условиях.

PC-24 «Ярс» — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

Ракетный комплекс «Ярс» — гроза врагов России ИА «Оружие России»

По словам Литовкина, ракета летит на расстояние до 12 тысяч километров. Ее боеголовки могут разделяться, и каждая из них летит к своей индивидуальной цели на гиперзвуковой скорости. Именно поэтому ни одна система ПРО в мире ее не в силах перехватить.

Су-27 — российский всепогодный истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ Сухого и предназначенный для завоевания превосходства в воздухе.

На основе Су-27 разработано большое количество модификаций: учебно-боевой Су-27УБ, палубный истребитель Су-33 и его учебно-боевая модификация Су-33УБ, многоцелевые истребители Су-30, Су-27М, Су-35, фронтовой бомбардировщик Су-34 и другие.

Су-27 — уже ставший легендой российский истребитель Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Как рассказал «URA.RU» военный эксперт Александр Жилин, самолет этого типа прекрасно зарекомендовал себя. «Мы очень далеко продвинулись в плане электроники. Сирийская кампания стала ярким тому подтверждением. Пентагон увидел наше новейшее вооружение, после чего американцы стали заявлять о необходимости срочного переоснащения своих вооруженных сил», — пояснил собеседник «URA.RU».

Подводные лодки проекта 971 «Щука-Б» — серия многоцелевых атомных подводных лодок третьего поколения, спроектированных по тому же техническому заданию, что и так называемые «титановые» лодки проекта 945 «Барракуда», но со стальным корпусом. «Щуки-Б» стали основным типом многоцелевых атомных субмарин в российском флоте, придя на смену устаревшим лодкам проекта 671РТМК «Щука».

Подводные лодки серии «Щука-Б» зачастую остаются незамеченными для американских и английских военных ИА «Оружие России»

С 2014 года четыре корабля проекта 971 «Щука-Б» проходят глубокую модернизацию на судоремонтном заводе «Звездочка». По заявлению экспертов, это должно приблизить их характеристики к подлодкам четвертого поколения.

Эксперты, опрошенные «URA.RU», рассказали, что благодаря новейшим технологиям российские подлодки не обнаруживались даже британскими и американскими моряками.

Лодки проекта 971 получили в странах НАТО кодовое имя «Akula». Позднее проект несколько раз усовершенствовался, по этой причине лодки, построенные по измененным проектам, получили на западе кодовые названия «Improved Akula» («Улучшенная Акула»). Последнюю из построенных лодок, К-335 «Гепард», воплощение российских технических достижений, на Западе называют «Akula-III».