Послу России в ФРГ Нечаеву передали монету с изображением Путина

Послу России в ФРГ Сергею Нечаеву вручили монету с изображением российского президента Владимира Путина. Об этом рассказали журналистам на пресс-конференции в Берлине.
«Монету „Патриот Владимир Путин“ послу вручал главный редактор журнала Compact Юрген Эльзессер на пресс-конференции в посольстве РФ в Берлине. Мероприятие проходило в честь Дня рождения президента России», — передает газета «Известия» со ссылкой на пресс-конференцию в российском посольстве.
По словам Эльзессера, немецкий и российский народы никогда больше не должны вступать в конфликты. Представитель журнала Андрэ Поггенбург уточнил, что в ФРГ уже было продано приблизительно четыре тысячи серебряных монет с изображением Путина.
Ранее сообщалось, что памятные монеты с изображением Путина пользуются высоким спросом в Германии: по данным оппозиционного журнала Compact, было продано несколько тысяч экземпляров, а заказы поступают не только из ФРГ, но и из других стран. Представители журнала отмечали, что популярность монет свидетельствует о поддержке российского лидера среди части немецкого населения, несмотря на критику России в европейских СМИ.
