4 компании, которые определяют повышения и отставки губернаторов

Эффективное исполнение национальных проектов становится важнейшим показателем работы губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

Губернаторы активизировались: по заказу правительства РФ разрабатывается рейтинг по главному KPI глав регионов — выполнению нацпроектов. На основании полученных результатов федеральный центр сделает выводы о работе губернаторов, которые повлияют на их карьеру. По данным инсайдеров «URA.RU», некоторые из глав регионов уже пытаются «наводить мосты» с разработчиками методики, чтобы попасть в «отличники» нового рейтинга.

По данным двух источников «URA.RU», разработкой рейтинга занимаются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Компания развития общественных связей (КРОС, создатель — Сергей Зверев, руководитель департамента интегрированных коммуникаций Высшей школы экономики и советник первого замглавы администрации президента). Собеседники агентства сообщили, что также на аутсорсинге этой работой занимается зарубежная компания Boston Consulting Group (BCG) через российского подрядчика. BCG — международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге, входит в «большую тройку управленческого консалтинга» (наряду с McKinsey и Bain & Company). По данным источников «URA.RU», также в «Сколково» анализируют сегмент нацпроектов, связанный с инновационным развитием.

Эффективность российских национальных проектов изучают даже аналитики из Бостона Фото: unsplash.com

Национальные проекты являются ключевыми для внутренней политики на ближайшие несколько лет, объясняет масштабный экспертный пул руководитель аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский. «На это неоднократно указывал глава государства. Поэтому для губернаторов это главный критерий, определяющий их политическое будущее. Что важно, реализация нацпроектов поддается анализу, можно вывести KPI», — сообщил «URA.RU» Игнатовский.

Он отметил, что под нацпроекты заложены большие средства: «Если губернатор продемонстрирует, что он умеет качественно обращаться с денежными потоками, это дает отдачу, то такой опыт может использовать и в других территориях. Это хорошая сравнительная база для администрации президента в оценке деятельности регионов».

Главный KPI для губернаторов сегодня — реализация нацпроектов Фото: Анна Майорова © URA.RU

По его словам директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, будущий рейтинг — очень сложная система оценки, поскольку «считать» придется очень разные вещи — от экологии и городской среды, до цифровизации и экспорта. «Логично предположить, что будет разбивка на группы, и оценки в группах будут иметь „цветовую шкалу“ по регионам, что позволит составить общую картинку по федеральным округам. Очевидно, что новый рейтинг станет довольно сложным, поэтому очень важно избежать манипуляций с ним. Ведь у губернаторов есть соблазн „отработать“ для рейтинга, понимая, какие именно параметры важны, а какие — второстепенны», — пояснил Гращенков.

Он полагает, что некоторые из глав субъектов попытаются «сработать на опережение», наладив отношения с исследовательскими организациями — хотя бы для понимания точных принципов оценки.

«Например, для губернатора Пермского края Максима Решетникова важно удержаться в первой половине списка, чтобы у него не возникло проблем. Очевидно, что для возвращения в Москву, к примеру, в статусе федерального министра требуется не столько эффективное исполнение губернаторских задач, сколько комплексный взгляд на региональное хозяйство», — сказал политолог.

Источник в Пермском крае объясняет интерес Решетникова к рейтингу тем, что глава Прикамья якобы мечтает покинуть регион до 2020 года, заняв высокую позицию в политическом менеджменте страны. «Решетников не является политическим менеджером. И в его команде нет управленца, который бы выполнял этот функционал, — говорит инсайдер. — Тем важно для Решетникова избежать крупных выборов, которые продемонстрируют этот пробел. Ближайшие, в Госдуму, пройдут в 2021 году».