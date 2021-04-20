Что стало с обещаниями, которые Путин дал в 2020 году

Эксперты ЭИСИ уверены, что в своем послании президент отразит запросы россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на пандемию коронавируса, все поручения президента РФ Владимира Путина по итогам послания 2020 года выполнены. Более того, без сбоев удалось провести самые знаковые события — голосование за поправки в Конституцию и празднование 75-летия Победы. Участники круглого стола «Ожидания россиян перед посланием президента РФ» во вторник прошлись по главным пунктам прошлого послания Путина и дали прогноз на новое.

Политолог Павел Данилин считает, что после поправок в Конституцию доверие людей к президенту выросло Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, в послании 2020 года было задано несколько стратегических целей. И главная из них — внесение поправок в Конституцию. Президент предложил 12 нововведений. Общественность предложила еще более тысячи (в Конституцию вошли не все, но они проработаны, часть — законодательно оформлены). И, несмотря на пандемию коронавируса, голосование удалось провести без сбоев. «Результаты общероссийского голосования — показатель высочайшего доверия президенту и того, что мы преодолели спад доверия к власти после пенсионной реформы», — объяснил Данилин.

Фирдус Алиев говорит, что послание президента ложится в основу программных документов развития страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, организатор круглого стола) Фирдус Алиев считает, что «все, о чем говорит в послании президент, превращается в программы и проекты социально-экономического развития». Его коллега Дарья Кислицына подтвердила: в прошлом году принят комплекс мер социальной поддержки — продлена до 2026 года и расширена программа материнского капитала, ученики начальной школы получают горячее питание, введены выплаты на детей до трех лет.

Политолог добавила, что за год увеличено количество бюджетных мест в медицинских и педагогических вузах, решаются вопросы с обеспечением жильем молодых специалистов, учителя получают выплаты за классное руководство. «Главное, к чему мы пришли — человекоориентированность. В части социальной политики сделано много того, чего раньше не существовало», — отметила Кислицына.

В 2020 году власти поддержали ветеранов и защитили историческую память, уверены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперт ЭИСИ Александр Рудаков напомнил, что к 75-летию Победы ветераны получили единовременные денежные выплаты в размере 75 тысяч рублей, были повышены пенсии участникам войны, блокадникам, труженикам тыла, узникам концлагерей, семьям погибших. Причем, отметил он, пенсионное обеспечение российских ветеранов соизмеримо с выплатами ветеранам в странах-союзницах по антигитлеровской коалиции. Несмотря на пандемию, проведены акции «Бессмертный полк — онлайн» и «Окна Победы», открыт музей «Дорога памяти» и мемориальный комплекс Советскому солдату под Ржевом.

Акцент на защиту ветеранов и исторической правды, которую сделал президент в прошлогоднем послании, связан с «агрессивной кампанией против России», отметил Рудаков. Чтобы пресечь их, были оцифрованы военные архивы, а в Уголовный кодекс внесена статья, предусматривающая до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма, за унижение чести и достоинства ветеранов, распространение о них ложных сведений. «Это справедливо, — убежден Александр Рудаков. — Общество, которое хочет сохранить свои ценности, должно защищаться и мобилизовать себя на защиту исторической правды».

Семьи с детьми получили поддержку от государства, напомнили участники круглого стола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По словам политолога Фирдуса Алиева, все меры, озвученные в послании президента в 2020 году, реализованы. Участники круглого стола ожидают, что новое послание будет также социально ориентированным. Эксперт ЭИСИ Дарья Кислицына считает, что «государство продолжит выступать в роли социального терапевта». «Существует широкий запрос на патернализм и защиту. Президент предложит меры поддержки социального толка», — уверена она.

Ра следующий день после послания, 22 апреля, Путин встречается с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, в послании российский лидер может затронуть и тему отношений двух стран. «Позиции России и Белоруссии сближаются по целому ряду параметров. Если идеи интеграции войдут в послание, это будет большим плюсом для развития отношений между нашими странами», — сообщил эксперт URA.RU.

Политологи считают, что в послании Владимир Путин затронет тему отношений с Белоруссией Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт уверен, что в послании президент России затронет тему отношений с ближайшими соседями. «Это коснется и тех, с кем Россия находится в партнерских отношениях, как Беларусь, и соседей, с которыми Россия находится в состоянии серьезного оппонирования», — резюмировал политолог.