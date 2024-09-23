Россия удержит лидерство в атомной гонке. Так объяснили эксперты URA.RU особое внимание президента России Владимира Путина к развитию этой отрасли, как флагманской в отечественной науке. По словам аналитиков, разрыв отношений с крупнейшими международными исследовательскими центрами, включая Европейский Центр ядерных исследований (CERN), ускорил разработки собственных технологий и проектов.
Владимир Путин начал встречу с главой национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком с похвалы в адрес центра. «Курчатник» — это уже не институт, это целая агломерация различных учреждений, причём разнопланово развивается и занимается практически чуть ли вообще не всеми направлениями исследований. Что, как Вы думаете, все-таки является приоритетом?», — поинтересовался президент у Ковальчука.
Глава центра сообщил, что «под крышей» Курчатовского института собрано около 30 научных организаций. Среди главных задач выделяются развитие природоподобных технологий, генетическая программа, создание уникальных мегаустановок по всей России и разработки сельском хозяйстве. Однако ключевым направлением, по его словам, остается работа над развитием ядерного комплекса.
В последние годы Курчатовский институт сосредоточил усилия на фундаментальной физике. Ковальчук объяснил это прекращением сотрудничества с Европейским центром ядерных исследований (CERN) и другими западными проектами. Он отметил, что многие ученые, включая специалистов из института, вернулись в российскую науку, что позволило перезапустить фундаментальные исследования и обеспечить технологический прорыв.
Ковальчук рассказал о значимых разработках института. В частности, создана «атомная батарейка» для освоения Арктики и разрабатывается подводный обитаемый аппарат, способный опускаться на глубину до 2,2 км для контроля за газопроводом «Турецкий поток». Институт также занимается разработками для освоения космоса.
Президент Путин ускоряет разворот российской науки на создание собственных технологий и программ, в частности, в атомной отрасли, уверен профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. По его словам, отказ западных ученых, в том числе Европейского Центра ядерных исследований CERN от сотрудничества с коллегами из России не ударят по отечественной сфере.
«Такое решение на Западе, видимо, уже принято. Российские ученые из этого центра, видимо, будут выдавлены. Но у нас есть свой центр. Сейчас процесс развития отечественной науки будет ускоряться. Мы сможем компенсировать потерю сотрудничества с западными учеными собственными разработками, можем привлечь ученых из других стран, где тоже есть немалый задел в этой области. Конечно, ситуация непростая и требует огромных расходов <...>
Россия отрезана от мировой науки и технологических разработок. Ближайшие 12-15 лет мы точно ничего здесь не получим. Мы должны будем опираться на собственные усилия, ресурсы и разработки», — подчеркнул Шмелев.
Локомотивом развития отечественной науки должна стать атомная сфера, которой также занимается Курчатовский институт, отмечает директор института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев. По его словам, исследования в этой области объединяют как фундаментальные, так и прикладные науки, что позволило Советскому Союзу совершить научный скачок в прошлом веке.
«Америка отставала по научным исследованиям, а потом быстро догнала за счет огромных капиталовложений, но именно в эту сферу. Здесь много исследований — прямых прикладных, и фундаментальных, без которых невозможно развитие ни науки, ни знания. Сейчас нам нужна своя наука. Мы — одна из трех точек в мире, где есть весь спектр научных исследований, не только ядерных, а всех: США, мы и Европа.
Но чтобы он сохранился в таком объеме, нам нужен этот самый локомотив. Поэтому Курчатовский институт — это, в первую очередь, место по сохранению нашего суверенитета в области науки и образования», — подчеркнул Журавлев.
Ситуация в научных отношениях между Россией и Западом стала напоминать «холодную войну», отметил вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин. Он уверяет, что по сравнению с 70-80 годами прошлого столетия, сегодня у ученых стало гораздо меньше возможностей для коммуникации. Однако эксперт уверен, что отставания от западных технологий не произойдет.
«Это не обязательно означает отставание. Ковальчук говорит об отечественных разработках — процесс уже пошел. В условиях, когда конкуренция ушла — это дает возможность занять в большей степени российских ученых внутри страны. Обратной стороной может быть проблема эффективности, с которой Советский Союз столкнулся, когда прошел прорывной период 50-х годов. Это было время открытий, но потом пошла инерция, и прорывов стало меньше. Те достижения удалось обеспечить благодаря целому ряду факторов: идейному, концентрации государственных ресурсов, когда физики получали все, что хотели», — пояснил он.
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