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27 апреля 2017
15:08  27 апреля 2017 13

Блогеру Соколовскому могут дать реальный срок. Суд предоставил ему последнее слово

Прения по делу Соколовского. Екатеринбург
Руслан готовится произнести последнюю речь в судеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Прения и последнее слово блогера Руслана Соколовского состоятся в Верх-Исетском суде Екатеринбурга в пятницу, 28 апреля. Такое решение приняла судья Екатерина Шопоняк, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда.

Приступить к прениям стороны могли и сегодня, однако представитель гособвинения запросил сутки для подготовки к выступлению. Ее ходатайство поддержал и адвокат Алексей Бушмаков — он вообще попросил суд назначить прения на после праздников.

В итоге суд постановил, что следующее заседание состоится 28 апреля. «Готовьтесь к прению и к последнему слову», — наказала сторонам судья Шопоняк.

В ходе прений станет известно, какое наказание запросит для блогера Соколовского госообвинение. От источников агентства, близких к следствию, стало известно, что не исключен и вариант, что прокурор попросит приговорить блогера к реальному лишению свободы, поскольку статья «экстремизм» (одна из двух, по которой он обвиняется) относится к категории преступлений средней тяжести. Нижний порог ответственности по ней — 2 года лишения свободы.

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Блогер Руслан Соколовский прославился провокационным роликом о ловле покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге, опубликованном на YouTube в августе 2016 года. После проверки, проведенной правоохранительными органами, ФСБ провела у него дома обыск, блогера задержали, а затем арестовали.

В общей сложности он провел в СИЗО более пяти месяцев: его то отпускали под домашний арест, то водворяли обратно (встречался с девушкой в нарушение условий содержания под домашним арестом).

Соколовский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменяют приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры). Процесс по делу Соколовского проходит в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

Андрей Гусельников
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