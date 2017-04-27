12:49 27 апреля 2017 16

Защитники Станислав Ильченко и Алексей Бушмаков (справа) заявили последние ходайства в суде по делу блогера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге подходит к концу судебный процесс над блогером Русланом Соколовским, который ловил покемонов в Храме на крови и обвиняется в экстремизме и оскорблении чувств верующих. В данный момент завершается судебное следствие: защитники блогера Руслана Соколовского воспользовались последним шансом заявить свои ходатайства

Адвокат Алексей Бушмаков попросил суд обратиться в Конституционный суд Российский Федерации, чтобы там дали оценку статье 148 Уголовного Кодекса РФ. По мнению Бушмакова, эта статья незаконна, поскольку нарушает конституционные принципы свободы вероисповедания и свободы слова.

«В статье 148 УК РФ не раскрыто, что значит оскорбление. Для некоторых верующих само отрицание бога является оскорбительным, а в обвинении Соколовскому в экспертизах присутствует определение «отрицание бога», — пояснил адвокат Бушмаков. — Также не раскрыто, что значит «религиозные чувства». Защитник полагает, что это понятие очень субъективно и размыто.

Также Бушмаков заявил еще одно ходатайство — о проведении повторной экспертизы по роликам Соколовского. Защита полагает, что имеющаяся в деле экспертиза предвзята, эксперты не соблюдают принципы нейтральности, объективности, некоторые их выводы умозрительны. «Это делает выполненную ими работу дефектной», — заявил Алексей Бушмаков. Также он отметил и процессуальное нарушение: следователь не ознакомил обвиняемого и защитников с постановлением следователя о назначении экспертизы, что лишило сторону защиты возможности заявить, например, отводы экспертам.

С аналогичным ходатайством выступил и второй адвокат блогера Соколовского, Станислав Ильченко. «Доводы у нас с адвокатом Бушмаковым разные, но суть одна и та же», — пояснил он, вручая судье свое ходатайство. Защитники настаивают на проведении экспертизы в федеральном центре проведения экспертиз при Минюсте РФ.

Представитель гособвинения Екатерина Калинина возражала против всех ходатайств адвокатов. Девушка-прокурор пояснила, что Соколовского обвиняют не в отрицании бога или атеизме, а в публичных действиях, направленных на оскорбление чувств верующих. Обратиться в Конституционный суд адвокаты могут и самостоятельно, без помощи суда, полагает прокурор, а никакой необходимости в повторной экспертизе нет.

Спор по повторной экспертизе между прокурором и защитниками оказался столь жарким, что адвокат Бушмаков «заработал» письменное замечание судьи с занесением в протокол.

Адвокаты также сообщили, что один из экспертов, чье заключение фигурирует в деле (преподаватель педуниверситета Кирилл Злоказов) оказался не независимым экспертом, а сотрудником полиции — сотрудником Уральского юридического института МВД РФ, где он значится доцентом, начальником кафедры психологии служебной деятельности и педагогики, он имеет служебное звание «майор полиции». Это, по мнению защитников, также является основанием для назначения новой, повторной комплексной экспертизы по делу Соколовского.

Для разрешения ходатайств адвокатов судья Екатерина Шопоняк взяла перерыв. Свое решение она озвучит в 14 часов по уральскому времени. После этого, вероятнее всего, суд перейдет к прениям и последнему слову подсудимого.