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12 мая 2017
Главные новости Москвы
19:16  12 мая 2017 0

Путин заявил о возможности повысить МРОТ сразу до прожиточного минимума

Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, мелочь, деньги
Минимальный размер оплаты труда может быть увеличенФото: Илья Московец © URA.RU

Владимир Путин считает серьезным шагом идею повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) не поэтапно, а сразу до прожиточного уровня. Об этом президент РФ заявил в ходе встречи с с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым.

«В правительстве обсуждается возможность повышения (МРОТ) сразу до прожиточного минимума как серьезный шаг в том направлении», — приводит слова Путина «Газета.ру».

Шмаков в беседе с президентом отметил, что из-за роста стоимости жизни МРОТ слегка снизился в сравнении с показателями предыдущих лет. В данный момент он составляет 76% от прожиточного минимума (ранее он составлял 78%).

В начале мая глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение министрам подготовить закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума, а также проработать возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам, напоминает информагентство Nation News.

Сергей Макеев
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