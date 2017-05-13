Программист случайно приостановил распространение вируса-вымогателя

18:04 13 мая 2017 0

Британский программист оказался наблюдательным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Программист из Великобритании случайно приостановил распространение вируса-вымогателя. Специалист из охранной фирмы Proofpoint оказался наблюдательным и смог в одиночку справиться с глобальной кибератакой, обрушившейся на мир.

Как признался сам Дариен Хусс, остановить хакеров у него получилось совершенно случайно. Программист заметил, что в Сети зарегистрировано бессмысленное доменное имя, к которому обращается вирус — iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com. Сотрудник зарегистрировал домен для слежения за активностью программы и обнаружил, что абсурдный адрес зашит в коде вируса на случай его блокировки, сообщает информагентство Nation News.

Программист не уверен, насколько долго поможет его идея: хакеры могут изменить код и начать атаку снова.

Напомним, 12—13 мая многие страны мира подверглись атаке вирусом-вымогателя WannaCry. В России под удар попали системы МВД, Следственного комитета, «РЖД», банков и некоторых других компаний.