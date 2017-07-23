{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Москвы
02:58  23 июля 2017 0

Уфологи обнаружили замерзшее тело пришельца на вершине горы Адамс. ВИДЕО

Рост инопланетянина составляет примерно 10 метровФОТО: PxHere

Уфологи обнаружили замороженное тело гигантского инопланетянина на склоне вулкана Адамс. Судя по постоянно появляющимся вокруг горы неопознанным летающим объектам, ученые считают, что там расположена секретная база пришельцев. Видеозапись опубликована сообществом UFO Mania.

Внимание уфологов давно привлекал этот самый стратовулкан Маунт-Адамс в американском штате Вашингтон, названный в честь второго президента США. Впервые, 24 июня 1947 года корабли внеземной цивилизации в количестве девяти штук заметил бизнесмен Кеннет Арнольд, который летел на борту собственного самолета. Позже, владелец ранчо у подножия Маунт-Адамс, рассказал, что лично побывал на борту неопознанного летающего объекта, сообщает телеканал 360.

Ученые никак не могут найти вход в базу гостей из другой цивилизации. Скорей всего, порталом является крупная трещина, образовавшаяся совсем недавно и найденная в июне 2017 года группой активистов. Чуть позже, 21 июля, при помощи сервиса Google Планета Земля при детальном обследовании этого района на склоне обнаружили замерзшее тело инопланетянина, которое, по словам ученых очень напоминает человеческое, но превосходит его в размерах — рост пришельца составляет примерно 10 метров.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров