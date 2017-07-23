02:58 23 июля 2017 0

Рост инопланетянина составляет примерно 10 метров ФОТО: PxHere

Уфологи обнаружили замороженное тело гигантского инопланетянина на склоне вулкана Адамс. Судя по постоянно появляющимся вокруг горы неопознанным летающим объектам, ученые считают, что там расположена секретная база пришельцев. Видеозапись опубликована сообществом UFO Mania.

Внимание уфологов давно привлекал этот самый стратовулкан Маунт-Адамс в американском штате Вашингтон, названный в честь второго президента США. Впервые, 24 июня 1947 года корабли внеземной цивилизации в количестве девяти штук заметил бизнесмен Кеннет Арнольд, который летел на борту собственного самолета. Позже, владелец ранчо у подножия Маунт-Адамс, рассказал, что лично побывал на борту неопознанного летающего объекта, сообщает телеканал 360.

Ученые никак не могут найти вход в базу гостей из другой цивилизации. Скорей всего, порталом является крупная трещина, образовавшаяся совсем недавно и найденная в июне 2017 года группой активистов. Чуть позже, 21 июля, при помощи сервиса Google Планета Земля при детальном обследовании этого района на склоне обнаружили замерзшее тело инопланетянина, которое, по словам ученых очень напоминает человеческое, но превосходит его в размерах — рост пришельца составляет примерно 10 метров.