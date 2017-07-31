Россияне будут получать визы США месяцами из-за контрсанкций

Гражданам России придется ждать оформления американских виз неделями или даже месяцами в случае, если цифры по сокращению дипмиссии США в России на 755 человек, заявленные российским президентом Владимиром Путиным, окажутся реальными. Об этом заявил экс-посол в РФ Майкл Макфол.
Также американский дипломат усомнился в том, что в настоящее время в России трудится такое значительное число его коллег, отметив, что в период его работы штат американской дипмиссии был меньше, пишет газета «Известия».
Как писало «URA.RU», ранее в российском МИДе заявили, что к началу осени дипломатический и технический персонал дипкорпуса США в России сократится до 455 человек. По словам Путина, сейчас штат американских специалистов превышает тысячу человек. В Белом доме это назвали неоправданной мерой, которая вызывает сожаление, а также пообещали на нее ответить.