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31 июля 2017
30 июля 2017
10:56  31 июля 2017 0

Россияне будут получать визы США месяцами из-за контрсанкций

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Экс-посол США в РФ Майкл Макфол серьезно пригрозил населению страныФото: Анна Майорова © URA.RU

Гражданам России придется ждать оформления американских виз неделями или даже месяцами в случае, если цифры по сокращению дипмиссии США в России на 755 человек, заявленные российским президентом Владимиром Путиным, окажутся реальными. Об этом заявил экс-посол в РФ Майкл Макфол.

Также американский дипломат усомнился в том, что в настоящее время в России трудится такое значительное число его коллег, отметив, что в период его работы штат американской дипмиссии был меньше, пишет газета «Известия».

Как писало «URA.RU», ранее в российском МИДе заявили, что к началу осени дипломатический и технический персонал дипкорпуса США в России сократится до 455 человек. По словам Путина, сейчас штат американских специалистов превышает тысячу человек. В Белом доме это назвали неоправданной мерой, которая вызывает сожаление, а также пообещали на нее ответить.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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