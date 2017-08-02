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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Москвы
11:43  02 августа 2017 0

Счетная палата обещает заблокировать финансовые операции Федеральной таможенной службы

В СПР устали ждать, когда таможенники соберутся выполнить обязательства на 700 млн рублейФото: сайт президента России

Глава Счетной палаты России (СПР) Татьяна Голикова уличила Федеральную таможенную службу (ФТС) в безрезультатной трате 700 млн рублей, сообщает Life. Если программное обеспечение ЕАИС ТО, на которое были потрачены эти средства, не заработает до 8 августа, счета и финансовые операции ведомства могут быть заблокированы.

«В случае невыполнения данного предписания коллегия Счётной палаты может <…> принять решение о приостановлении всех видов финансовых платёжных и расчётных операций по счетам Федеральной таможенной службы, — заявляет Голикова и добавляет, что «должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности».

В 2009 году Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выдал России кредит на 14,5 млн долларов для совершенствования документооборота. Все деньги тогда перечислили таможенникам, которые, в свою очередь, заключили договор с московской фирмой «Ай-Теко» для установки единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО). Москвичи выполнили условия сделки в 2013 году, после чего получили плату. Но, когда в 2015 году в главное управление таможенников пришли из СПР с проверкой, оказалось, что систему до сих пор не внедрили.

В ФТС пока не прокомментировали исполнение обязательств, а в Счетной палате заявили предложили подождать окончания срока «ультиматума».

Семен Гринберг
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